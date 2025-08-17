Video

Ennesima finale per Sinner, Atmane osso duro. Ora Alcaraz o Zverev? [VIDEO]

Sarà quarta finale di fila contro Alcaraz (5-9 i precedenti) oppure seconda contro Zverev (3-4 i testa a testa)? Paolini Kudermetova semifinale alle 21. Sonego e Musetti sono in finale di doppio: perché è importante.

By Redazione

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

WTA Cleveland, il tabellone: Samsonova guida il seeding. Per l’Italia c’è Bronzetti
WTA
ATP Cincinnati: Sinner si regala la finale per il compleanno. Atmane saluta a testa alta
ATP
ATP Cincinnati LIVE: Sinner in finale! Atmane battuto in due set. Vittoria anche per Sonego e Musetti
ATP
ATP Cincinnati: impresa dei Lorenzo! Musetti e Sonego battono Salisbury/Skupski e conquistano la finale
ATP