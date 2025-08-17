Video Ennesima finale per Sinner, Atmane osso duro. Ora Alcaraz o Zverev? [VIDEO] Sarà quarta finale di fila contro Alcaraz (5-9 i precedenti) oppure seconda contro Zverev (3-4 i testa a testa)? Paolini Kudermetova semifinale alle 21. Sonego e Musetti sono in finale di doppio: perché è importante. Last updated: 17/08/2025 0:24 By Redazione Published 17/08/2025 Share Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter ✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️ TAGGED:ATP Cincinnati 2025flashjannik sinnerLorenzo Musettilorenzo sonegoUbaldo Scanagatta Leave a comment Ultimi articoli WTA Cleveland, il tabellone: Samsonova guida il seeding. Per l’Italia c’è Bronzetti WTA ATP Cincinnati: Sinner si regala la finale per il compleanno. Atmane saluta a testa alta ATP ATP Cincinnati LIVE: Sinner in finale! Atmane battuto in due set. Vittoria anche per Sonego e Musetti ATP ATP Cincinnati: impresa dei Lorenzo! Musetti e Sonego battono Salisbury/Skupski e conquistano la finale ATP