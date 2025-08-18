Video Sinner e Alcaraz, due marziani nel “Classico” Quattro italiani in tre finali a Cincinnati. Mai successo prima. I due Lorenzo cedono a due doppisti vittoriosi in 32 tornei. Jasmine sfida un pronostico terribile. Perché Sinner viene considerato favorito con Alcaraz. Paolini sfida Swiatek ma… Last updated: 18/08/2025 8:02 By Redazione Published 18/08/2025 Share Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter ✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️ Leave a comment Ultimi articoli US Open, doppio misto: Paolini si ritira. Musetti farà coppia con McNally. Sinner con Siniakova US Open ATP Cincinnati, doppio: Musetti e Sonego si fermano a un set dal titolo, Mektic/Ram campioni ATP ATP Winston Salem: Medjedovic addomestica Rinderknech, out Goffin ATP Todi azzurra a metà: Skatov batte Travaglia, Romano e Vasamì vincono il doppio Challenger