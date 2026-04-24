ATP Madrid, Sinner non spaventa Moller: “Sarà un match come tutti gli altri, non c’è differenza”

Da Madrid, il nostro inviato

L’esordio è stato molto più complicato del previsto, ma alla fine Jannik Sinner è riuscito a ribaltare Bonzi e a conquistare il terzo turno a Madrid. Ad aspettarlo c’è un giocatore certamente non abituato a queste latutidini, che in carriera ha giocato soltanto due Masters 1000, entrambi a Madrid. Superate le qualificazioni sia nel 2025 che nel 2026, Elmer Moller si è arreso a Joao Fonseca l’anno scorso, mentre in questa stagione ha eliminato prima Federico Cinà e ha poi usufruito del ritiro di Diallo, dopo che comunque aveva vinto 7-5 il primo set. Tra Moller e Sinner ovviamente non ci sono precedenti, ma il giovane danese non sembra avere alcun timore reverenziale.

Moller su Sinner: “Sarà una partita come le altre”

“Sono molto contento, ho giocato alcune buone partite, è bello essere al terzo turno. Non ho ancora pensato molto a come potrebbe essere affrontare Sinner, mi sono più concentrato sulle mie partite, ma è un match come tutti gli altri, non credo ci sia molta differenza. Non credo ci sia molto da spiegare di Sinner, non so cosa volete che io dica… però davvero per me sarà un match come un altro, andrò in campo cercando di dare il massimo e di provare a vincere”.

“Cerco sempre di concentrarmi sul mio tennis e di giocare secondo il mio piano. Poi Jannik è un giocatore di cui sicuramente si possono trovare molti video! In generale… sicuramente mi aiuterebbe giocare il mio miglior tennis, poi questo aiuta sempre e indipendentemente dall’avversario che affronti e dal torneo che disputi, che sia qui o in un Challenger“.

Il rapporto con Rune

“Io e Holger siamo cresciuti insieme, chiaramente ci conosciamo, ma viviamo lontano l’uno dall’altro e non ci vediamo spesso. Però quando ci vediamo è bello, abbiamo giocato insieme in Coppa Davis e gli voglio augurare il meglio per il suo recupero, vedo che sta lavorando molto duramente. Merita di tornare, ha un grande talento e sono sicuro che tornerà a fare grandi cose“.