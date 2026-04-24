Alcaraz si ferma, Sinner numero uno almeno fino a Wimbledon: cosa cambia nel ranking

Quel pomeriggio a Barcellona è diventato un incubo per Carlos Alcaraz. Il problema al polso avvertito per la prima volta lo scorso 14 aprile durante il match al Conde de Godò contro Otto Virtanen si è rivelato molto serio, come testimonia la notizia del forfait annunciato sia da Roma, sia dal Roland Garros. Al di là del dispiacere per il momento difficile che sta attraversando il campione spagnolo, occorre ragionare su quali saranno le conseguenze in termini di ranking. In particolare, lo stop di Alcaraz garantisce a Jannik Sinner di rimanere al numero uno del mondo almeno fino a Wimbledon, ma probabilmente anche oltre.

Alcaraz, a seguito del forfait a Roma e Roland Garros, non difenderà i 3000 punti conquistati nel 2025. Scenderà, dunque, a 9960 punti il prossimo 8 giugno, dopo la conclusione dello Slam parigino. Sinner, dal canto suo, dopo la qualificazione al terzo turno del Mutua Madrid Open vanta 13400 punti. Difende zero punti a Madrid, 650 punti a Roma e 1300 punti a Parigi (entrambe le finali del 2025). Nel peggiore dei casi possibile (sconfitta al terzo turno a Madrid, forfait a Roma e Parigi) si ritroverà dunque con 11.500 punti dopo il Roland Garros, compresi anche i 50 punti di Halle 2025 (al momento non sono considerati per il suo ranking, come ha spiegato Vanni Gibertini in questo articolo, ma saranno contati a partire dal primo lunedì del Roland Garros, quando sparirà lo “0” di Amburgo).

Classifica pre-Roland Garros (peggior scenario per Sinner)

Sinner 11.500

Alcaraz 9960

Tra Roland Garros e Wimbledon, Sinner perderà solo il bottino del torneo tedesco, mentre Alcaraz difenderà i 500 punti della vittoria del Queen’s 2025. Se Carlos dovesse giocare e vincere il torneo londinese anche quest’anno, la situazione sarebbe la seguente: 11.450 Sinner, 9960 Alcaraz. altrimenti si allargherebbe ulteriormente. Insomma: anche se Sinner non dovesse più giocare da oggi fino a Wimbledon, sarebbe certo di presentarsi da numero uno a Church Road.

Classifica pre-Wimbledon (peggior scenario per Sinner)

Sinner 11.450

Alcaraz 9960

A Wimbledon, nel migliore dei casi per Alcaraz, lo spagnolo dunque si presenterà con una distanza di 1490 punti. Potenzialmente, a quel punto il numero uno sarà nuovamente in ballo: Sinner, infatti, difenderà i 2000 punti della vittoria nel 2025. Ma è chiaro che dovrebbe accadere qualcosa di clamoroso perché il sorpasso si possa verificare (un forfait di Sinner, oppure una sua sconfitta nei primi turni del torneo). Fermo restando che, a seconda dei risultati di Jannik nei tornei sulla terra rossa, la forbice tra i due potrebbe allargarsi. Nel caso di bottino pieno tra Madrid, Roma e Roland Garros, Jannik arriverebbe a Wimbledon con un bottino siderale: 15.400 punti (rispetto a oggi, in più ci sarebbero 950 punti di Madrid, 350 di Roma e 700 di Parigi). In conclusione, non è esagerato dire che Sinner vede a oggi – 24 aprile – la possibilità di chiudere il 2026 da numero uno. Ma su questo è difficile esprimere certezze, come dimostra il caso di Alcaraz, che dopo aver vinto l’Australian Open lassù sembrava inavvicinabile.