Scanagatta: “Follia la finale di Cincinnati alle 15. Applausi per Paolini e i due Lorenzo” [VIDEO]

Il Direttore di Ubitennis tira le somme del 1000 di Cincinnati, che ha visto l’Italia perdere le finali singolari e quella di doppio. Un bilancio amaro ma non privo di note positive a margine, come il coraggio ritrovato da Jasmine Paolini, che ha onorato il torneo fino all’ultimo set, senza però riuscire a sfatare il tabù Iga Swiatek. Ma una volta calato il sipario sul torneo in Ohio, non resta che interrogarsi sullo stato di salute di Jannik Sinner, ora chiamato a difendere lo Slam di New York e la leadership del ranking mondiale. Insomma, chi crede di essersi lasciato alle spalle il caldo torrido di Mason, non ha fatto i conti con un finale di stagione prossimo a infiammarsi.

“Tre finali a Cincinnati in un Masters 1000 con degli italiani protagonisti. Purtroppo hanno perso tutti e tre, ma il bicchiere è mezzo pieno o bicchiere mezzo vuoto? – si domanda il Direttore al secondo 15 – . Perché se all’inizio del torneo ci avessero detto che ci sarebbero stati finalisti italiani in tutte le gare del Masters 1000 di Cincinnati, credo che in molti avrebbero sottoscritto. Forse non i tifosi di Sinner perché avrebbe voluto dire che Sinner non riusciva a fare il bis del torneo vinto un anno prima. L’ultimo che c’era riuscito a vincere per due anni di fila era stato Federer nel 2014-2015”.

Standing ovation per la ritrovata Paolini: “Ma applauso infinito per Jasmine Paolini che ha battuto due campionesse di Slam, Krejcikova e Coco Gauff, tra l’altro Gauff per la terza volta consecutiva quest’anno, numero due del mondo fino a ieri. Ora la numero due è diventata Iga Swiatek – ricorda al minuto 1.05 – . La Paolini ha giocato contro di lei certamente la miglior partita di sempre, perché ha perso soltanto 7-5, 6-4, ma lottando fino all’ultimo, giocando con grandissima aggressività, mettendola in difficoltà. È stata una delle più belle partite da lei giocate fra quelle che ho visto”.

Applausi anche per il tandem Musetti-Sonego: minuto 3.10. “Bravissimi anche i due Lorenzi, cioè Musetti e Sonego. Sono stati bravi perché hanno vinto un set in finale ed erano avanti anche nel secondo, poi hanno perso soltanto al super tie-break del terzo set contro due giocatori come Mektic e Ram che sono stati i numero uno del mondo della specialità. Hanno vinto 32 tornei di doppio ciascuno con compagni diversi e quindi insomma più di così non si poteva pretendere anche perché avevano in precedenza battuto Skupski e Salisbury”.

Infine, la doverosa riflessione sul misterioso malessere che ha costretto il numero 1 al mondo a cedere il titolo al suo diretto concorrente in graduatoria: “Dispiace ovviamente quello che è successo per Sinner – ammette al minuto 3.53 – . Mi sembra una follia far giocare la finale di un Mille in un posto come Cincinnati alle 3 del pomeriggio e fra l’altro di lunedì [..] in un posto dove ci sono stati otto ritiri e Zverev non si è ritirato ma non era in condizioni di camminare. Qualcuno ha anche detto che ha i capelli rossi, la carnagione pallida, soffre più di altri, le condizioni climatiche pesanti. Certo Alcaraz non ha dato la stessa impressione’”.