Berrettini pensa al rientro. L’azzurro si è iscritto all’ATP 250 di Hangzhou

Guardare al futuro per lasciarsi alle spalle il passato. Matteo Berrettini pensa concretamente al rientro sui campi da tennis in un momento in cui sono tanti a temere per il prosieguo della sua carriera. Assente da Wimbledon, per gli appassionati di tennis, la buona notizia è che si è iscritto all’ATP 250 di Hangzhou.

Fino a questo momento è un anno da cancellare per l’azzurro: una buona continuità conosciuta tra febbraio e marzo, poi per l’ex n. 6 del mondo sono arrivati i soliti fastidi fisici a metterlo a duro prova. Ha saltato due Slam, Roland Garros e US Open, mentre a Wimbledon è uscito al primo turno sconfitto in cinque set da Kamil Majchrzak.

Il torneo cinese si svolgerà dal 17 al 23 settembre 2025 e, fino a questo momento, vedrà al via gli italiani Matteo Arnaldi e Mattia Bellucci, i russi Karen Khachanov, Daniil Medvedev e Andrey Rublev, e il kazako Alexander Bublik.

La sconfitta contro Majchrzak è stata l’ultima gara prima dei cinque tornei estivi saltati, Gstaad, Kitzbuhel, Toronto e Cincinnati prima dell’US Open. Il calvario era cominciato ben prima, con il ritiro a Madrid con Draper per il solito guaio agli addominali, lo stop a Roma contro Ruud e la rinuncia al Roland Garros, fino al doloroso epilogo di Wimbledon.