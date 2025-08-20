Italiani in campo oggi mercoledì 20 agosto: Errani/Vavassori, Darderi, Sonego e Cocciaretto. A che ora e dove vederli

Un mercoledì pieno di impegni per il tennis azzurro: dagli scontri decisivi nel doppio misto allo US Open alle qualificazioni fino agli ATP e WTA in corso. In campo Darderi, Sonego, Cocciaretto e altri azzurri pronti a dare battaglia.

US Open – Doppio misto: Errani/Vavassori in semifinale, possibilità di finale in giornata

I campioni in carica Sara Errani e Andrea Vavassori tornano in campo per la semifinale del doppio misto, affrontando la coppia Collins/Harrison come secondo match della notte (dalle ore 1:00 italiane sull’Arthur Ashe Stadium) dopo Pegula/Draper contro Ruud/Swiatek. In caso di vittoria, i nostri potrebbero scendere nuovamente in campo subito per la finale, nella stessa sessione notturna.

US Open – Qualificazioni singolari: quattro azzurri in gara

Proseguono a ritmo serrato le qualificazioni singolari allo US Open, nel tentativo di conquistare un posto nel tabellone principale del Grand Slam di New York. L’Italia può contare su quattro azzurri in gara tra uomini e donne: tutti pronti a scendere in campo oggi, con il sogno di strappare il pass per Flushing Meadows. Alle 17.00 italiane aprirà il programma sul Campo 4 Federico Cinà, chiamato a misurarsi con l’argentino Federico Agustin Gomez. Poco dopo, sul Campo 14, sarà il turno di Giulio Zeppieri, che troverà dall’altra parte della rete il portoghese Jaime Faria. Sempre come secondo incontro ma sul Campo 16, toccherà invece a Matteo Gigante, opposto al giovane di Hong Kong Coleman Wong. In campo anche una rappresentante del tennis femminile: Lucrezia Stefanini, attesa come terzo match sul Campo 7 contro la canadese Carol Zhao.

ATP Winston-Salem: Darderi e Sonego subito in campo

Due azzurri scendono in campo nell’ATP 250 di Winston‑Salem: Luciano Darderi sfida Miomir Kecmanovic alle ore 20 e Lorenzo Sonego se la vedrà con Jaume Munar nel match successivo sullo stesso campo. Le previsioni sono di uno show ricco di spettacolo.

WTA 500 Monterrey: Cocciaretto agli ottavi

A Monterrey Elisabetta Cocciaretto, che aveva superato brillantemente la prova contro la francese Leolia Jeanjean, è chiamata ora ad affrontare la croata Antonia Ruzic (n. 89 WTA), match previsto sul Campo 4 come secondo incontro dalle 23 dopo un doppio.

Lo US Open sarà visibile in chiaro su SuperTennis e su Sky, i match dei circuiti ATP e WTA saranno disponibili in TV su Sky Sport e in streaming su NOW (con i tornei femminili visibili anche in chiaro su Supertennis).

PROGRAMMA ITALIANI 20 AGOSTO