US Open

US Open: la pioggia ferma il programma, cancellati tutti i match di qualificazioni. Doppio misto sotto al tetto

Le condizioni meteo non permettono di ultimare i match del tabellone cadetto. Nessun problema per le fasi finali del misto

By Beatrice Becattini
1 Min Read
Tempesta a Flushing Meadows - US Open 2021

La pioggia irrompe su New York. Tutti i match di secondo turno delle qualificazioni a Flushing Meadows sono cancellati a causa delle condizioni meteo e sono prontamente riprogrammati per la giornata di domani.
Dando uno sguardo al programma già diramato dagli organizzatori dello US Open, il tabellone cadetto, che sarebbe dovuto terminare giovedì, sarà ultimato venerdì, con il turno decisivo.
Prima che la pioggia interrompesse il programma, in campo c’era un unico tennista italiano, Federico Cinà, che si stava battendo con Federico Agustin Gomez, numero 206 del mondo. L’azzurro ha perso il primo set per 6-3, dopo un inizio un po’ a rilento. La partita è stata sospesa sul 2-1 senza break per Cinà.

Nessun problema invece per le fasi salienti del doppio misto. Le semifinali – Pegula/Draper contro Swiatek/Ruud e Collins/Harrison contro Errani/Vavassori – e la finale, infatti, si giocheranno regolarmente sotto al tetto dell’Arthur Ashe Stadium.

