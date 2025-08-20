US Open, Nishikori annuncia il forfait: “Schiena non guarita al 100%” 

di Enrico Picone

Kei Nishikori non scenderà in campo al Flushing Meadows. L’ex numero 4 al mondo – ora in 89ª posizione – ha annunciato sui propri profili social che non prenderà parte allo Us Open, dove nel 2014 ha raggiunto la sua prima e unica finale Slam in carriera, persa contro Marin Cilic. Il giapponese classe ’89, reduce dall’eliminazione al primo turno di Cincinnati – che lo aveva visto tornare in campo dopo il Roland Garros –, ha riportato di non avere recuperato dal problema alla schiena. Al suo posto entrerà un lucky loser.

Questo il messaggio con cui Nishikori ha annunciato il forfait al Major newyorkese: “Ciao a tutti, purtroppo non sono ancora pronto per lo U.S. Open. Ho fatto una risonanza magnetica alla schiena e non è ancora guarita al 100%. Sto lavorando duro per tornare in campo al più presto. Grazie per il vostro sostegno”.