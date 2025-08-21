ATP Rio: Lorenzo Musetti è il primo nome ufficializzato per il 2026

Lorenzo Musetti è il primo nome annunciato per il Rio Open 2026. L’ufficialità arriva direttamente dai canali social dell’ATP 500 brasiliano. “C’é già un top 10 garantito al Rio Open! Rivelazione della stagione sulla terra battuta, Musetti è il primo confermato per la 12esima edizione del più grande torneo di tennis del Sudamerica 3 torna a Rio per andare a caccia del titolo! Ci vediamo a febbraio, Lore!”.

L’azzurro, dunque, opta anche per la prossima stagione per la gira sudamericana sul mattone tritato, superficie a lui più congeniale, dove potrà accumulare punti prima di lanciarsi nel riscatto delle cambiali pesanti previste per la primavera europea.

Quest’anno Musetti non ha potuto prendere parte alla competizione per un problema al polpaccio, rimediato a Buenos Aires. A dire il vero, la terra sudamericana non è mai stata proficua per Lorenzo, protagonista, tuttavia, nel corso del 2024 di una crescita impressionante, che lo ha portato a infrangere il muro della top 10.

Ancora non sono noti gli avversari. Come si legge sul profilo X del torneo, gli altri partecipanti verranno annunciati prossimamente. Vedremo quanti e quali tennisti d’élite includeranno nella propria programmazione questo evento. A febbraio una delle star sarebbe dovuto essere Alexander Zverev, che ha deluso le aspettative fermandosi ai quarti di finale contro Francisco Comesaña. A proclamarsi campione è stato Sebastian Baez.