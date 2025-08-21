L’ATP sempre più presente nel mondo del lifestyle. Lanciata una collezione con il marchio Palmes

È sempre più evidente agli occhi di tutti che il mondo del tennis non si concentra soltanto sull’aspetto agonistico. Il tennis entra infatti sempre di più nel mondo della moda e del lifestyle, creando un connubio sempre più forte e inscindibile.

A ricordare l’importanza di questo legame arriva il nuovo annuncio dell’ATP. L’organo che governa il circuito professionistico maschile ha infatti presentato una collaborazione con il brand Palmes, società di abbigliamento danese fondata nel 2021 che, sin dalla sua nascita, ha mostrato al pubblico le radici che legano il marchio alla cultura tennistica.

(foto: Raphael-Gaultier)

ATP e Palmes hanno annunciato il lancio di una capsule collection in edizione limitata di abbigliamento e accessori dedicati al tennis. La collezione, composta da t-shirt, polo, shorts, cappellini e tote bag, debutta questa settimana online sul sito ufficiale del brand, Palmes.co. Non solo: sarà possibile acquistare i capi anche nel flagship store di Copenaghen e in un pop-up esclusivo al Gem Home di New York, nel cuore del quartiere NoLita. Nella Grande Mela, dal 20 al 24 agosto, oltre ai prodotti sarà possibile scoprire una selezione curata di libri e oggetti vintage legati al tennis: un vero e proprio incontro tra moda e memoria storica dello sport. Dopo la première newyorkese, dal 26 agosto la linea sarà distribuita a livello globale attraverso retailer di fascia alta.

“Tennis e moda condividono una storia iconica“, ha commentato Joan Carrera López, VP Licensing & Retail dell’ATP. “Siamo orgogliosi di mettere il brand ATP e prodotti di grande qualità nelle mani dei fan di tutto il mondo. È l’inizio di un percorso più ampio nel mondo della moda e nel lifestyle, e siamo felici di farlo insieme a Palmes”.

(foto: Raphael-Gaultier)

Un entusiasmo condiviso dal fondatore del brand, Nikolaj Hansson: “Ho fondato Palmes quattro anni fa dal desiderio di ampliare l’attrattiva di questo sport e della cultura che lo circonda, fondendo le mie idee sul tennis e sulla moda con riferimenti ad altre discipline creative, che si tratti di arte, design, architettura o simili. Essendo fanatici di tennis nel profondo, è un sogno che si avvera quello di collaborare con un’istituzione iconica come l’ATP, presentando il nostro amore condiviso per il tennis attraverso una prospettiva innovativa”

La capsule collection in commercio da questo mese di agosto non sarà un episodio isolato. L’accordo con Palmes fa parte di una strategia più ampia con cui l’ATP intende rafforzare la sua presenza nel panorama contemporaneo. Accanto alle storiche collaborazioni con marchi come Lacoste, l’ATP sta infatti esplorando nuovi orizzonti con progetti che spaziano dai contenuti digitali alla tecnologia, fino a partnership mirate con brand vicini alle nuove generazioni, come l’accordo con Overtime per intercettare il pubblico Gen Z.

(foto: Raphael-Gaultier)