US Open, Nick Kyrgios dà forfait per lo Slam statunitense

Nick Kyrgios alza bandiera bianca anche per Flushing Meadows, annunciando il ritiro dall’ultimo Slam dell’anno appena pochi giorni prima del suo inizio. L’australiano, che ha preso parte soltanto a cinque tornei quest’anno collezionando una sola vittoria in doppio affianco a Nole Djokovic (a Brisbane) e una in singolo, a Miami, contro Mackenzie McDonald, avrebbe avuto la possibilità di partecipare all’edizione 2025 dello US Open grazie al ranking protetto, ma è stata appena confermata la sua assenza. Al suo posto, nel tabellone principale, entrerà un lucky loser.

