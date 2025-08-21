US Open

US Open, Nick Kyrgios dà forfait per lo Slam statunitense

L'australiano resta ai box per l'appuntamento newyorkese. Al suo posto un lucky loser

By Pietro Sanò
1 Min Read
Nick Kyrgios – Wimbledon 2022 (foto via Twitter @Wimbledon)

Nick Kyrgios alza bandiera bianca anche per Flushing Meadows, annunciando il ritiro dall’ultimo Slam dell’anno appena pochi giorni prima del suo inizio. L’australiano, che ha preso parte soltanto a cinque tornei quest’anno collezionando una sola vittoria in doppio affianco a Nole Djokovic (a Brisbane) e una in singolo, a Miami, contro Mackenzie McDonald, avrebbe avuto la possibilità di partecipare all’edizione 2025 dello US Open grazie al ranking protetto, ma è stata appena confermata la sua assenza. Al suo posto, nel tabellone principale, entrerà un lucky loser.

https://twitter.com/usopen/status/1958513784579907674

