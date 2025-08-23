US Open, Musetti: “I successi in doppio mi hanno fatto ritrovare continuità”

La straordinaria stagione sulla terra battuta vissuta da Lorenzo Musetti è stata seguita da un paio di mesi molto difficili a causa dell’infortunio patito nella semifinale del Roland Garros contro Alcaraz. Ma gli impegni in doppio con Lorenzo Sonego a Cincinnati e con Caty McNelly nel misto dello US Open gli hanno rinfrancato fisico e morale e ora è pronto per la sfida dell’ultimo Slam stagionale.

Sei stato recentemente scelto da Bottega Veneta. Com’è questa collaborazione con un marchio legato alla moda?

LORENZO MUSETTI: Ho sempre avuto una passione per la moda. Quando ho avuto l’opportunità di fare uno shooting con loro e di lanciare la nuova campagna dell’Intrecciato, per me è stato un grande onore. Poi abbiamo trovato l’accordo giusto ed è nata una collaborazione più ampia. Sono orgoglioso di essere il primo ambasciatore sportivo del marchio. È stato speciale portare un po’ di moda nel tennis, un connubio che oggi è molto popolare. Sono davvero grato per questa possibilità.

Che effetto ti fa vedere sempre più brand di moda interessarsi al tennis e agli atleti?

LORENZO MUSETTI: Penso sia molto positivo. Il campo da tennis può diventare un palcoscenico e oggi, con i social, ciò che indossi ha grande visibilità. Per questo i brand di moda guardano con interesse al nostro ambiente. A Wimbledon ho indossato una giacca Bottega Veneta, pezzo unico, e la notizia è stata ripresa da tutte le riviste di moda. Mi piacerebbe che queste collaborazioni diventassero sempre più frequenti.

Non è stata un’estate facile in singolare, ma in doppio state trovando continuità. Come arrivi qui a New York?

LORENZO MUSETTI: Assolutamente bene. Da quando sono arrivato mi sono allenato tre giorni con giocatori top: Draper, Alcaraz e Rune. Questo mi ha aiutato ad alzare il livello. Le condizioni qui sono più giocabili rispetto a Toronto o Cincinnati, dove era complicato esprimere il tennis. Qui invece è possibile variare di più, e questo mi favorisce. Sto avendo buone sensazioni, soprattutto fisicamente.

Tecnicamente, com’è stato scambiare dritto su dritto con Naomi Osaka?

LORENZO MUSETTI: Si nota la differenza fisica: il maschio copre meglio il campo. Ma tenere quella diagonale era giusto, perché Katy entrava molto bene a rete. Così facevo muovere Naomi sullo stretto: o era costretta a cambiare lungolinea o rigiocava su di me, e io gestivo la situazione mentre Gaël non aveva tempo di intervenire. Era una tattica studiata ed è stato divertente applicarla.

Il ritmo delle partite è stato molto intenso, dalla finale di Cincinnati al misto. Come l’hai gestito?

LORENZO MUSETTI: È stato impegnativo, ma anche divertente. Giocare così tanto porta comunque beneficio e divertimento, soprattutto condividendolo con amici del circuito.

Si parla dei due Lorenzo [Musetti e Sonego] anche per la nazionale. Come vedi questa prospettiva?

LORENZO MUSETTI: È ovvio che la prima scelta sia la coppia Bolelli-Vavassori. Però se servisse, noi siamo disponibili. Con Lorenzo ci siamo divertiti tanto, arrivando in finale sia a Doha che a Cincinnati, e questo mi rende molto contento. Condividere il campo con lui, che è uno dei miei migliori amici, è bellissimo.

Pensi di portare avanti il doppio più spesso nei prossimi mesi?

LORENZO MUSETTI: Potrebbe essere una buona idea, perché mi aiuta molto in aspetti come servizio, risposta e aggressività. Su superfici come questa fa la differenza. Ovviamente lo schedule è fitto, quindi va programmato bene, scegliendo i tornei giusti. Ma credo sia una strada positiva.

La stagione sulla terra è stata brillante, ma l’infortunio ti ha tolto mesi di gioco. Ora come ti senti? Quel capitolo è chiuso?

LORENZO MUSETTI: Sì. Dopo Parigi è stato complicato, perché venivo da un periodo ricco di fiducia ed emozioni. Saltare Wimbledon in condizioni non ottimali è stata una delusione e da lì sono nati un po’ di problemi. Però il buon risultato in doppio mi ha aiutato molto a livello di morale. Adesso arrivo a New York con buone sensazioni e voglia di giocare.

Perché l’infortunio ti ha influenzato anche sull’autostima, visto che non era colpa tua?

LORENZO MUSETTI: Perché sono sempre stato un giocatore che ha bisogno di continuità. Quando ho ritmo dalle partite, rendo meglio. Lo stop mi ha tolto quella spinta. Non ho digerito di essere arrivato a Wimbledon debilitato da un virus, nonostante avessi fatto di tutto per prepararmi. La testa è il muscolo più difficile da allenare: a volte bisogna solo accettare i momenti e andare avanti.