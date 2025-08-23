US Open, Paolini: “Le condizioni sono più lente di Cincinnati, ma mi piacciono”

Come ti senti? Come senti le palle qui? Ho visto un po’ del tuo allenamento con Rybakina. Non hai palleggiato tanto questa volta.

JASMINE PAOLINI: Sì. Penso che sia un po’ diverso rispetto a Cincinnati. Forse un po’ più lento ma non così tanto. Le palle sono un po’ diverse, credo. Non so bene in cosa, ma non sono le stesse. Però mi piacciono le condizioni qui. Oggi era il mio secondo giorno perché il primo ha piovuto, quindi sto ancora adattandomi e al momento mi sento bene.

Ciao Jasmine. Come ti senti dopo la tua corsa a Cincinnati? Ti senti un po’ più stanca? Ti senti super pronta e preparata?

JASMINE PAOLINI: Credo di aver avuto i giorni per recuperare. Penso siano stati dieci giorni positivi a Cincinnati. Sono contenta di aver giocato partite prima di uno Slam, è sempre importante arrivare con un po’ di fiducia. So che è un altro torneo, un’altra storia, ma sono felice di aver fatto quelle partite lì e sto cercando di mantenere quel livello e di portarlo domenica in campo.

Se potessi cambiare una cosa del circuito o dei tornei dello Slam, qualsiasi cosa, cosa cambieresti?

JASMINE PAOLINI: Non lo so, forse un mese di pausa in più alla fine della stagione. Qualche giorno extra. Forse sì… però capisco che non è semplice perché il calendario è molto fitto. Ma abbiamo anche la possibilità di giocare praticamente ogni settimana. Quindi c’è un lato positivo e uno negativo, ma va bene così.

Mercoledì eri qui a guardare il misto, sembrava un evento divertente ma ovviamente non hai potuto giocare. Vorresti che trovassero il modo per inserire almeno un giorno in più così da poter fare entrambe le cose, se vai lontano a Cincinnati?

JASMINE PAOLINI: Sai, avevo detto che se avessi perso in semifinale avrei giocato sicuramente, perché avrei avuto un giorno in più. È stato difficile per me: gioco sempre singolare e doppio, a Cincinnati ho fatto entrambi. Quindi ho pensato che la scelta migliore per il mio corpo fosse recuperare e non scendere in campo subito il giorno dopo, dopo un volo notturno. Però per me è stata una competizione davvero bella. Magari si devono aggiustare certe cose, ma secondo me ha funzionato bene.

La vita è dura, piena di problemi… eppure tu sorridi, sembri felice molto spesso. Da dove pensi venga questa felicità nella tua vita? Perché questa gioia?

JASMINE PAOLINI: Ovviamente non è sempre un periodo positivo. Non è sempre così. Però anche nei momenti difficili mi ripeto che sono una persona privilegiata. Sono fortunata a fare lo sport che amo e il mio lavoro è anche la mia passione, quindi è una cosa fantastica essere in questa posizione. Cerco sempre di ricordarmi che sono fortunata e non ho motivo di lamentarmi.

E nello sport, cosa ti dà più felicità? Quale aspetto del tennis ti rende più felice?

JASMINE PAOLINI: Vincere aiuta molto. Sempre così. Però nel mio caso anche dimostrare che il mio livello è lì. Anche se perdo, se sento di aver giocato bene sono comunque contenta, in un certo senso soddisfatta. Certo, vincere è la cosa più importante, ma meglio perdere giocando un bel tennis e facendo una bella partita con avversarie forti. Questo mi va bene. Posso accettare la sconfitta se ho mostrato il mio livello.

Congratulazioni per Cincinnati. Jasmine, sulla tua situazione di coaching: avevi qualcuno della Federazione Italiana. Qual è il processo adesso? Stai cercando un coach? Hai qualcuno in mente?

JASMINE PAOLINI: Al momento con Federico della Federazione Italiana Tennis sta andando bene. In questo momento non voglio pensare troppo a questo aspetto. Non credo sia il momento giusto, non prima di uno Slam. Ho trovato un po’ di stabilità con il team che ho ora, quindi per adesso voglio continuare così. Ovviamente sto tenendo d’occhio delle possibilità, magari nei prossimi mesi ci penserò meglio, ma non ora. Ora è meglio concentrarmi sul tennis e mostrare il miglior livello possibile.

Quindi Federico sarà qui a New York?

JASMINE PAOLINI: Federico è qui, sì.

Hai visto qualche bella serie TV o film, o letto qualche bel libro quest’estate?

JASMINE PAOLINI: Ho iniziato a guardare Wednesday. A me piace molto, mi fa ridere tanto. Devo continuare perché negli ultimi giorni non ho avuto tempo, ma l’ho vista in aereo da Cincinnati a qui. Ho visto la prima stagione ed è stata fantastica per me. Continuerò sicuramente.

Domande in italiano

Quando ti alleni con una ragazza che conosci bene come Elena [Rybakina], vi capita di pensare che potreste incontrarvi nel tabellone?

JASMINE PAOLINI: Di solito non guardo il tabellone e nemmeno lo voglio sapere, comunque grazie. No, di solito no, perché non guardo il tabellone.

Avete festeggiato dopo il doppio misto o era troppo tardi?

JASMINE PAOLINI: No, sono tornata immediatamente. Una volta fatta la premiazione, sono rientrata in hotel perché la mattina dopo avevo cose da fare. Secondo me gli altri hanno festeggiato, no, vi hanno lasciati in albergo. No, io sono andata via, ero un po’ stanca, però volevo guardare il Super Tiebreak, comunque era un evento pazzesco, ne valeva la pena. Una volta finito, sono corsa in hotel perché il giorno dopo avevo la sveglia presto.

Come capo tifoso ti sei comportata bene?

JASMINE PAOLINI: Sì, dai. Mi piace molto il doppio misto, secondo me è una disciplina che può funzionare molto bene, è qualcosa di diverso e mi piace tanto.

Il compagno dei tuoi sogni per il doppio misto?

JASMINE PAOLINI: Proprio chiunque, ma mi viene da dire Federer o Rafa, uno dei due va benissimo. Hai detto “dei sogni”, altrimenti avrei detto Musetti, con cui non ho mai giocato e mi dispiace.

Sembra che il doppio misto alle Olimpiadi sarà organizzato come qui, all’inizio del torneo e con alcuni giorni dedicati. Ti interesserebbe?

JASMINE PAOLINI: Sì, se Sara ha smesso di giocare. Andrea… Altrimenti il posto è occupato, dici. Eh, quasi quasi, però dipende. Ci sono ancora parecchi anni, però sicuramente è una bella chance, quindi perché no, vediamo.