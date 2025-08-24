ATP Winston-Salem: Fucsovics completa l’opera battendo van de Zandschulp. Primo trionfo sul cemento

M. Fucsovics b. B. van de Zandschulp 6-3 7-6(3)

Marton Fucsovics corona una settimana irresistibile, conquistando il primo titolo ATP sul cemento, il terzo in totale della carriera. L’ungherese si impone in due set su Botic van de Zandschulp, numero 92 del mondo, con il punteggio di 6-3 7-6(3). L’olandese rimanda ancora una volta l’appuntamento con il primo successo sul circuito maggiore, anche se si arrende dopo una lotta punto a punto.

Nel primo set il servizio di Fucsovics consente al numero 94 ATP di essere inattaccabile nei propri turni. Il magiaro riesce a rendersi pericoloso anche in risposta e, nel quarto gioco, mette a segno il break decisivo, che gli consente di mettere le mani sul parziale per 6-3. La seconda frazione di gioco è di difficile lettura. La finale pare chiusa definitivamente quando Fucsovics si arrampica fino al 5-1. Poi un passaggio a vuoto prolungato. Van de Zandschulp annulla un match point nell’ottavo gioco e riprende vigore, riuscendo a riagguantare sul 5 pari il suo avversario. Marton, costretto a servire sul 6-5 per rimanere nel set, ritrova il gioco e si arrampica fino al tiebreak, dove torna a macinare punti. Si porta sul 6-1 e, dopo aver visto sfumare altri due match point in risposta, chiude per 7 punti a 3. Adesso, rotta su New York: per Fucsovics al primo turno c’è Shapovalov, mentre Botic se la vedrà con Rune.