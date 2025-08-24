US Open in chiaro su SuperTennis fino al 2030

Lo US Open resterà visibile gratuitamente in Italia almeno fino al 2030. La Federazione Italiana Tennis e Padel, attraverso la società controllata Sportcast che gestisce SuperTennis Tv, ha annunciato il rinnovo dell’accordo con la USTA, la federtennis statunitense, per la trasmissione in chiaro del torneo. La trattativa, portata avanti con il supporto dell’agenzia IMG, prolunga di cinque anni l’intesa siglata nel 2023.

Il presidente della FITP Angelo Binaghi ha sottolineato che garantire la visione gratuita di uno Slam come lo US Open non è soltanto una scelta strategica, ma un vero investimento culturale e sportivo:

“Mentre altri Slam restano legati al pay-per-view, noi continuiamo a offrire a milioni di appassionati l’opportunità di vivere le emozioni di Flushing Meadows senza barriere economiche. È un modo concreto di fare servizio pubblico e di sostenere la crescita del tennis e del padel in Italia.“

Sulla stessa linea Kirsten Corio, Chief Commercial Officer della USTA, che ha espresso soddisfazione per l’estensione della collaborazione con SuperTennis, definito un partner affidabile: “Con l’ascesa dei talenti italiani, il momento non potrebbe essere migliore per offrire al pubblico una copertura così ampia e gratuita”.

Dove seguire il torneo sui canali SuperTennis

L’US Open 2025, al via oggi 24 agosto e in programma fino al 7 settembre, sarà trasmesso su SuperTennis Tv (canale 64 DTT, canale 212 Sky), sulla piattaforma SuperTenniX (gratuita per i tesserati FITP, 1,99 €/mese per i non tesserati) e su SuperTennis Plus, che consentirà ai possessori di smart tv di nuova generazione di seguire fino a quattro match in contemporanea oltre a quello trasmesso sul canale principale.