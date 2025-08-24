US Open, Swiatek: “Dopo il Roland Garros sono tornata alla mia forma abituale”

L’ex numero uno del mondo, Iga Swiatek, è pronta per l’assalto al titolo dello US Open. La fresca vittoria ottenuta a Cincinnati – sconfiggendo in finale Jasmine Paolini – ha dato la giusta carica alla giocatrice polacca, che dopo il titolo sul cemento statunitense e la battuta d’arresto di Aryna Sabalenka in Ohio, si candida per la conquista dell’ultimo Slam dell’anno. Il primo ostacolo del suo cammino newyorkese sarà la colombiana Emiliana Arango. Ecco cos’ha detto Iga durante la conferenza stampa pre-torneo:

D. Quali sono le tue impressioni prima dell’inizio del torneo dopo l’ottima prestazione a Cincinnati?

Iga Swiatek: “Sicuramente mi sento molto positiva dopo questo torneo, perché a Cincinnati ho sentito che il mio tennis è davvero migliorato partita dopo partita. Quindi sono felice di essere qui ed entusiasta per gli US Open”.

D. Per te è importante il livello delle aspettative quando sei la favorita? Ti piace essere la favorita o preferisci passare un po’ inosservata?

Iga Swiatek: “Onestamente, penso già che non abbia senso definire qualcuno il favorito. Il tennis femminile, non direi che è imprevedibile perché ci sono alcune ragazze che sono costantemente al vertice e stiamo dimostrando di poter giocare bene durante tutta la stagione. Ma comunque, ci sono molte giocatrici che giocano davvero bene e possono vincere il torneo.

Quindi mi sono abituata alle aspettative. Ovviamente, dopo aver vinto così tante cose, ci saranno sempre. Quindi sì, non importa”

D. Ogni anno vengono pubblicate le classifiche dei giocatori più pagati, dentro e fuori dal campo. Cosa ne pensi quando vedi queste classifiche e quanto sono importanti per te?

Iga Swiatek: “Non ho idea se siano dati accurati. Devo dire che non ho nemmeno controllato quanto guadagno. Non so su cosa si basino. La maggior parte dei contratti sono comunque riservati. Probabilmente è una domanda da porre a un agente o qualcosa del genere. Cosa ne penso? Ovviamente c’è una grande differenza tra gli uomini e le donne e quello che guadagnano. Immagino che i giocatori, come le tenniste, siano solitamente in cima alle classifiche. Quindi per noi, direi che grazie a tutte le persone che in passato hanno fatto la parte più difficile del lavoro, come Billie Jean King e Venus, affrontando i problemi, penso che siamo in una posizione piuttosto buona. Sì, la differenza si vede chiaramente. Sì, non è che una persona sola possa cambiarla. È un cambiamento che richiede probabilmente molto impegno e molte persone. Quindi sicuramente è qualcosa a cui tutti i giocatori pensano e cercano di fare mentre competono e hanno cose su cui devono davvero concentrarsi.

È un argomento delicato, e speriamo che le cose cambino in futuro“

D. Ci sono stati sviluppi tecnici nel tuo gioco che pensi ti stiano davvero aiutando ora su queste superfici più veloci rispetto a quelle più lente?

Iga Swiatek: “Sì, certo. Ci siamo concentrati molto su questo aspetto. Tutta la preseason è stata dedicata a questo. Ho già potuto utilizzare alcune di queste nuove abilità che ho imparato in Australia. Ma in seguito, penso che la stagione sia diventata un po’ più complicata da altri punti di vista, quindi non ero in una posizione ottimale per vincere i tornei. Ma direi che dopo il Roland Garros sono tornata alla mia forma abituale. E sì, direi che il processo di apprendimento di tutte queste cose che ho imparato nella preseason è tornato, e sicuramente le ho utilizzate a Wimbledon e sul campo duro di Cincinnati. Vedremo cosa succederà in futuro“

