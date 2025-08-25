US Open US Open LIVE, Day 2: Cocciaretto subito in campo contro Putintseva Seconda giornata a Flushing Meadows, previsto anche un derby azzurro tra Passaro e Cobolli. In notturna il big match Alcaraz-Opelka Last updated: 25/08/2025 17:20 By Redazione Published 25/08/2025 Share 0 Min Read A general view of the Ashe Stadium Experience at US Open Media Day at the 2024 US Open on Friday, Aug. 23, 2024 in Flushing, NY. (Jeff Dean/USTA) 📣 Guarda il torneo US Open in streaming su NOW! 5 min ago25/08/2025 17:15 Cocciaretto subito in campo sul Campo 9 Parte bene Elisabetta che ha un break di vantaggio in apertura 2-1 e servizio su Yulia Putintseva US Open – Sinner e Alcaraz sono in corsa per un record. Quale? O quali? Azzurri bilancio in pareggio. Oggi derby Cobolli-Passaro. Medvedev ancora k.o. Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter ✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️ TAGGED:featuredliveUS Open 2025 Leave a comment Ultimi articoli US Open: la prima vittoria a New York per Eala e Valentova US Open Ranking ATP, Sinner: 64esima settimana da numero 1. Per restarci è cruciale lo Us Open ATP Classifica WTA: Alexandrova, best ranking e decima nella Race. Cirstea torna in top 100 Ranking US Open, Bonzi: “Il fotografo? Medvedev ha sparso benzina sul fuoco” Interviste US Open