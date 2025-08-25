US Open

US Open LIVE, Day 2: Cocciaretto subito in campo contro Putintseva

Seconda giornata a Flushing Meadows, previsto anche un derby azzurro tra Passaro e Cobolli. In notturna il big match Alcaraz-Opelka

A general view of the Ashe Stadium Experience at US Open Media Day at the 2024 US Open on Friday, Aug. 23, 2024 in Flushing, NY. (Jeff Dean/USTA)


5 min ago25/08/2025 17:15

Cocciaretto subito in campo sul Campo 9

Parte bene Elisabetta che ha un break di vantaggio in apertura 2-1 e servizio su Yulia Putintseva

US Open – Sinner e Alcaraz sono in corsa per un record. Quale? O quali? Azzurri bilancio in pareggio. Oggi derby Cobolli-Passaro. Medvedev ancora k.o.

