US Open, Sabalenka: “Essere campionessa è una motivazione. Non ero partita bene, ma ho trovato il mio ritmo”

L’esordio in un torneo non è mai banale, figuriamoci in uno Slam. Per questo motivo, a discapito della differenza di qualità e di classifica evidente, non va sottovalutata la vittoria di Aryna Sabalenka contro Rebeka Masarova (numero 108 al mondo) per 7-5 6-1. Ora la bielorussa sfiderà Polina Kudermetova che ha approfittato del ritiro dopo appena 26 minuti di Nuria Parrizas-Diaz.

Q. Aryna, quali sono le tue impressioni sulla prestazione di oggi?

ARYNA SABALENKA: “Sono ovviamente felice di aver ottenuto questa vittoria e di essere al secondo turno. Sento di non essere partita al meglio nei primi game, ma poi ho trovato il mio ritmo e dunque sono contenta del livello espresso oggi“.

D. Volevo chiederti della giacca con cui sei entrata in campo: era molto brillante e scintillante. Qual è stata l’ispirazione, se hai avuto voce in capitolo, e cosa ne pensi di indossarla?

ARYNA SABALENKA: “Volevo semplicemente entrare in campo nel modo più luminoso possibile e assicurarmi che tutti mi vedessero. Sì, adoro questa giacca. È davvero molto brillante, penso che rispecchi la mia personalità“.

D. Ti sei divertita molto in vacanza. Perché era importante prenderti quel tempo prima di venire qui? E quando pensi di avere la prossima vacanza?

ARYNA SABALENKA: “Mi sono divertita molto a Mykonos. Era molto importante perché la stagione fino a quel momento era stata davvero intensa e mi sentivo a corto di energie. Ero motivata, certo, ma sembrava tutto molto faticoso. Non riuscivo a mostrare il meglio e il mio corpo era davvero debole. Ho pensato: “Ok, ho bisogno di una piccola pausa per ricaricarmi e tornare più forte”. Era davvero necessario e credo di aver fatto bene. Per la prossima vacanza, vorrei tornare in Grecia. È un posto bellissimo, come un paradiso, davvero”.

D. Hai accennato alla giacca: quanto è importante per te l’aspetto moda quando giochi, cioè indossare qualcosa che ti faccia sentire bene?

ARYNA SABALENKA: “Per me è molto importante. Entrare in campo in grandi stadi è come prepararsi per un evento speciale. È il momento in cui posso davvero esprimermi, più mi sento bene con quello che indosso, meglio gioco. Quindi per me è fondamentale. Ringrazio molto Nike e Wilson per aver lavorato su qualcosa di speciale. Penso che la borsa sia fantastica, la racchetta è incredibile e l’outfit molto bello. Ho dato alcune idee al team Nike, e loro hanno creato un vestito speciale. Per me è un momento molto importante”.

D. Quanto influiscono le tue idee su questi outfit?

ARYNA SABALENKA: “Ho parlato molto con il loro team. Ho lanciato le mie idee e un po’ pregato perché realizzassero qualcosa di speciale e hanno fatto un pezzo straordinario, sono molto grata”.

D. Come paragoni il tornare qui da campionessa in carica rispetto al tornare in Australia da campionessa?

ARYNA SABALENKA: “Entrambe le cose sono fantastiche, amo essere la campionessa in carica. È una motivazione: voglio fare bene, rivivere le stesse emozioni dello scorso anno. Ho lavorato tanto per questo e spero di raggiungere il mio obiettivo qui”.

D. Serena ha introdotto Maria Sharapova nella cerimonia della Hall of Fame. Come giocatrice di vertice, che messaggio trai dal vederle così unite, nonostante siano state rivali feroci?

ARYNA SABALENKA: “È stato d’ispirazione, un gesto davvero gentile. Si vede che il tennis è solo una piccola parte delle nostre vite. Vederle così vicine e amiche è molto bello. Sono stata toccata dai loro discorsi, è un grande messaggio: in campo siamo rivali, anche aggressive, ma fuori dal campo siamo tutte persone gentili e amiche. È fantastico da vedere”.

D. Si parla molto di rivalità: alcuni vogliono vederle con tanta rabbia, ma Carlos e Jannik non sono così e tu stessa hai parlato di belle relazioni. Cosa ti piacerebbe vedere nelle rivalità, nel tennis femminile e maschile?

ARYNA SABALENKA: “Mi piacerebbe vedere più contenuti divertenti, cose leggere. Sarebbe bello se i grandi giocatori facessero un podcast insieme, parlando di tennis ma anche divertendosi, uscendo insieme e mostrandosi amichevoli. Mostrare al mondo che il tennis è una cosa, ma che fuori dal campo c’è altro e che l’ambiente è sano“.

D. Sull’inizio di domenica: Taylor Fritz ha detto che non avrebbe scelto di giocare di domenica, tu invece hai giocato. Era una tua scelta? E cosa pensi del torneo che dura un giorno in più?

ARYNA SABALENKA: “È una domanda complicata. Non ho scelto di giocare domenica, ma se vinci è bello, perché hai un giorno libero in più: può essere un vantaggio o uno svantaggio. Personalmente mi sono abituata e mi piace, ma funziona solo se vinci: se invece perdi la domenica, puoi essere frustrata per il calendario. Con l’età, preferisco avere un giorno extra (sorride, ndr).”