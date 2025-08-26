US Open

US Open, il programma di mercoledì 27 agosto: subito Djokovic, Bellucci-Alcaraz e Paolini nella notte

Paolini sfida Jovic nella notte italiana in contemporanea con Bellucci-Alcaraz (entrambi all'1). Darderi nel pomeriggio sul campo 12

By Pietro Sanò
1 Min Read
Quella di mercoledì 27 agosto sarà una giornata ricca di campioni tra i campi di Flushing Meadows, perciò è bene fissare gli orari per non perdere nemmeno uno scambio del Day 4 dello US Open.

Mr. 24 Slam, Nole Djokovic, inaugura il programma sull’Artur Ashe Stadium, dove alle 17:30 italiane sfiderà il padrone di casa Zachary Svajda (n. 145 del ranking). Sul campo più importante dell’impianto newyorkese, Carlitos Alcaraz ritornerà – dopo aver sconfitto in tre set Reilly Opelka – per un attesissimo tete a tete con l’azzurro Mattia Bellucci. I due varcheranno l’ingresso dell’Arthur Ashe non prima dell’1:00 di notte (ora italiana). Al termine del suddetto match, la numero uno del mondo Aryna Sabalenka avrà a che fare con Polina Kudermetova, nell’ultimo incontro previsto sul centrale.

Sul Louis Armstrong, in contemporanea al match tra Alcaraz e Bellucci, dunque all’1:00 di notte, toccherà a Jasmine Paolini dare spettacolo contro la statunitense Iva Jovic. Luciano Darderi, numero 32 del tabellone, sfiderà la wild card americana Eliot Spizzirri nel terzo incontro in programma sul Court 12, dunque alle 19:20 circa. Di seguito il programma completo.

