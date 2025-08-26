US Open: Musetti risolve bene il problema Perricard

[10]L.Musetti b. G.M.Perricard 6-7(3) 6-3 6-4 6-4

NEW YORK – Il match di primo turno giocato fra Lorenzo Musetti e Giovanni Mpetshi Perricard sul Louis Armstrong Stadium era pericoloso, e per un’oretta il bombardiere francese ha infatti tenuto ben testa al talento azzurro. Partita assai scarna, dominata dai servizi, con Giovanni che tirava prime e seconde regolarmente oltre i 220 kmh. Nel primo set, solo 4 punti in risposta per Musetti, 5 per il francese, fino al tie break, quando un paio di errori di Lorenzo gli sono costati il parziale (7-3 Perricard).

Incitato dal suo angolo a tenere duro e prendersi qualche rischio colpendo un po’ più avanti, Musetti si scuote subito e alla grande, approfitta di un paio di incertezze in attacco di Giovanni, brekka nel quarto game, e quasi automaticamente chiude 6-3. Stesso canovaccio nel terzo set, quando dopo aver fallito tre occasioni, Lorenzo strappa ancora la battuta a Perricard nel settimo game, e il 6-4 per lui arriva 10 minuti dopo.

In fotocopia, anche il quarto set si decide quando Musetti piazza il break sul 2-2, per poi andare fino in fondo a prendersi il 6-4 e il secondo turno, dove attende il vincitore tra Halys e Goffin. Molto bravo Lorenzo a “stare lì” di testa, aspettando le occasioni giuste, e soprattutto rimanendo solidissimo e concentrato alla battuta, senza condedere alcuna palla break all’avversario in tutto il match.