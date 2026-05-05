WTA Roma: fuori Bronzetti, Ruggeri e Trevisan al primo turno

L’atmosfera del Foro Italico, si sa, non ha eguali nel circuito, e la terra rossa degli Internazionali BNL d’Italia ha iniziato a emettere i primi verdetti di un tabellone femminile che promette scintille, tra conferme internazionali e il sempre attesissimo capitolo dedicato alle azzurre. Nella giornata di martedì 5 maggio, Roma ha ospitato l’ultimo round di qualificazioni e l’avvio del primo turno WTA.

Out le italiane Bronzetti, Ruggeri e Trevisan

M. Kessler b. L. Bronzetti 6-3 5-7 6-4 (di Francesco De Salvin)

Lucia Bronzetti ingaggia una battaglia di nervi con la solida statunitense McCartney Kessler. Dopo un avvio equilibrato (3-3), l’americana piazza la zampata nel settimo game con una palla corta velenosa, chiudendo poi il primo parziale 6-3. Nel secondo set l’azzurra scivola ancora sotto 3-1, tradita da un doppio fallo, ma reagisce con carattere: strappa il servizio nell’ottavo gioco e, nonostante un pericoloso contro-break subito sul 5-5, trova il guizzo per imporsi 7-5 e trascinare il match al terzo.

L’equilibrio regna sovrano anche nell’atto finale, finché Kessler non trova l’allungo decisivo portandosi sul 4-2. Bronzetti non molla e accorcia le distanze sfruttando un clamoroso errore dell’americana, che spedisce in corridoio uno schiaffo al volo di dritto a campo aperto. La riminese completa l’aggancio sul 4-4, ma nel momento della verità è la statunitense a dimostrarsi più lucida: con un ultimo strappo, Kessler sigilla il set sul 6-4 e spegne i sogni di gloria dell’azzurra.

Z. Sonmez b. J. Ruggeri 4-6 6-2 6-2

Partenza sprint e cuore d’acciaio per Jennifer Ruggeri sul rosso capitolino. La classe 2003 di Porto Potenza Picena approccia il suo esordio al WTA 1000 di Roma con la personalità di una veterana, scappando subito sul 4-0 grazie a una pressione asfissiante che manda fuori giri Zeynep Sonmez. Nonostante il timido tentativo di rientro della turca, capace di risalire fino al 5-4 sfruttando un fisiologico calo di tensione dell’azzurra, Ruggeri non smarrisce la bussola: nel decimo game ritrova solidità da fondo e geometrie precise, sigillando il primo parziale per 6-4 tra gli applausi del pubblico romano. Eppure, il copione del match cambia repentinamente nel secondo parziale, dove l’equilibrio regna sovrano soltanto nelle battute iniziali. Dopo un avvio lottato che vede le due giocatrici appaiate sul 2-2, l’inerzia della sfida scivola prepotentemente nelle mani di Zeynep Sonmez e ci rimane fino alla fine dell’incontro.

La tennista turca alza il ritmo, riducendo drasticamente il numero di gratuiti e iniziando a muovere Ruggeri con angoli sempre più stretti. L’azzurra accusa il colpo, smarrendo quella brillantezza mostrata in apertura di gara, e subisce un parziale pesante di tre giochi consecutivi che permette alla rivale di scappare via sul 5-2, ipotecando di fatto la frazione (che si conclude con il punteggio di 6-2 a favore della tennista turca). Con lo stesso risultato, poi, si conclude il terzo set e Sonmez stacca il pass per il secondo turno a Roma.

T. Gibson b. [WC] M. Trevisan 6-4 0-6 6-3

Il ritorno di Martina Trevisan agli Internazionali d’Italia si chiude con una sconfitta carica di segnali positivi. La tennista azzurra è entrata in tabellone con una wild card, dopo aver trascorso un lungo periodo lontano dai campi a causa di un recupero complicato post-operazione al piede sinistro per la sindrome di Haglund. Scivolata fuori dalle prime 500 posizioni del ranking e ormai abituata ai ritmi dei tornei ITF, è stata costretta ad arrendersi alla freschezza della giovane australiana Talia Gibson con il punteggio di 6-4 0-6 6-3. Il match è stato un confronto tra stili opposti: la solidità sulla terra di una ex numero 18 del mondo contro l’esuberanza della classe 2004 australiana, reduce dai quarti a Indian Wells e dagli ottavi a Miami, ma ancora a secco di vittorie su questa superficie.

Dopo un primo set equilibrato, deciso da un break al decimo gioco a favore di Gibson, Trevisan ha reagito con orgoglio nel secondo parziale, infliggendo un pesantissimo 6-0 all’avversaria. Nonostante l’inerzia sembrasse a favore di Martina, Gibson è stata brava a ritrovare nel terzo set il tennis solido mostrato all’inizio. Si conclude l’incontro, quindi, a favore di Talia. Per Trevisan resta comunque la prova di una condizione fisica in crescita dopo lo stop agonistico avvenuto la scorsa stagione.

Andreescu ritrova il sorriso, Zheng di rimonta

(Di Francesco De Salvin)

Nel tabellone principale arrivano segnali importanti da Bianca Andreescu. La canadese, il cui talento è pari solo alla fragilità fisica degli ultimi anni, ha regolato con un solido 6-4 7-5 l’ex campionessa Slam Sofia Kenin. Per Bianca ora l’asticella si alza: al secondo turno troverà Belinda Bencic.

Tutto facile per Oleksandra Olijnykova, che ha lasciato le briciole alla croata Petra Marcinko (6-1 6-3) e si prenota per un match interessante contro la danese Clara Tauson. Ha dovuto invece faticare più del previsto Qinwen Zheng: la giocatrice cinese è stata sorpresa in avvio dall’ungherese Anna Bondar, ma ha saputo riordinare le idee per chiudere 3-6 6-3 6-4. La sua corsa proseguirà contro la spagnola Cristina Bucsa. Grande vittoria anche per, Ann Li che, dopo aver messo a segno un solo game nel primo parziale, è entrata nel gioco dominando 6-4 6-2 i set successivi su Zhang Shuai.

Qualificazioni: sventola il tricolore

(Di Francesco De Salvin)

Se il main draw è appena iniziato, le qualificazioni hanno già regalato gioie immense al tennis italiano. Federica Urgesi ha letteralmente dominato la serba Veronika Erjavec con un 6-4 6-1 che ammette poche repliche, confermando i progressi mostrati negli ultimi mesi.

Ma la vera battaglia di giornata porta la firma di Noemi Basiletti. La giovane azzurra ha superato in tre set l’ucraina Darija Snihur al termine di un match vietato ai deboli di cuore: 6-3 6(8)-7 6-4 il punteggio finale. Bravissima Basiletti a non disunirsi dopo aver perso un secondo set lottatissimo al tie-break.

Tra i match che garantivano l’accesso al tabellone principale, si segnalano, inoltre, due vittorie in rimonta. La prima a staccare il pass per l’ingresso al torneo è Anastasia Potapova. Dopo un inizio contratto ha travolto la resistenza della giovane Nikola Bartunkova chiudendo con un perentorio 4-6 6-4 6-2. Poi, anche Tamara Korpatsch ha saputo lottare dopo essersi trovata in svantaggio nel primo set, chiudendo la pratica 3-6 7-5 7-6(5) contro Mayar Scherif.