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Roma, programma di mercoledì 6 maggio: sette italiani in campo, Cinà sfida Blockx (ore 20.30)

Iniziano i primi turni del tabellone maschile: esordio di Arnaldi contro Munar. Di sera Cocciaretto e Cinà

Di Vanni Gibertini
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Programma mercoledì 6 maggio
Campo Pietrangeli - Roma 2026 (foto X @InteBNLdItalia)

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Dopo l’avvio del tabellone femminile martedì, nella giornata di mercoledì apre le danze anche il main draw maschile degli Internazionali BNL d’Italia.

Sul Centrale si comincia alle 11 con Lucrezia Stefanini che sfida Jelena Ostapenko, seguita (non prima delle 13) dal match tra Hubert Hurkacz e Yannik Hanfmann.

L’ultimo match della sessione diurna vedrà il campione del Sardegna Open, Matteo Arnaldi, esordire contro lo spagnolo Jaume Munar.

In sessione serale, dalle ore 19, Elisabetta Cocciaretto affronta la qualificata Sinja Kraus, e per finire alle 20.30 Federico Cinà sarà protagonista del match di giornata contro il fresco semifinalista di Madrid Alexander Blockx.

Sulla BNP Paribas Arena, sempre a partire dalle 11, scenderanno in campo Jenson Brooksby e Sebastian Baez e a seguire ci sarà il derby azzurro tra Tyra Grant e Lisa Pigato.

Seguiranno i match Tagger-Sakkari, Carreno Busta-Tabilo e per finire la qualificata italiana Noemi Basiletti contro la lucky loser Ajla Tomljanovic.

Qui sotto il programma completo:

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