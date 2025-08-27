US Open

US Open, forfait di Draper: avrebbe potuto incrociare Musetti e Sinner

By Gianluca Sartori
Jack Draper - Roland Garros 2025 (foto X @rolandgarros)


Jack Draper dà forfait allo US Open 2025 alla vigilia del match di secondo turno contro il belga Zizou Bergs, che avanza così al terzo turno senza giocare. Il motivo è l’infortunio all’omero sinistro che aveva impedito al britannico di giocare sul circuito nel post Wimbledon. Draper ha saltato i due Masters 1000 nordamericani sul cemento, osservando due settimane di totale riposo, ma ciò non è bastato. Il riacutizzarsi del problema è arrivato a seguito del primo turno, comunque vinto contro l’argentino Gomez. La notizia riguarda indirettamente anche gli italiani. Draper, infatti, avrebbe potuto incrociare Musetti o Cobolli a livello di ottavi di finale e Sinner nei quarti. Il carrarino diventa la testa di serie più alta in gara nel suo quarto. “Ho fatto del mio meglio per essere pronto, ma il fastidio al braccio è troppo forte e devo badare a me stesso”, ha scritto Draper su X.

