US Open, forfait di Draper: avrebbe potuto incrociare Musetti e Sinner

Jack Draper dà forfait allo US Open 2025 alla vigilia del match di secondo turno contro il belga Zizou Bergs, che avanza così al terzo turno senza giocare. Il motivo è l’infortunio all’omero sinistro che aveva impedito al britannico di giocare sul circuito nel post Wimbledon. Draper ha saltato i due Masters 1000 nordamericani sul cemento, osservando due settimane di totale riposo, ma ciò non è bastato. Il riacutizzarsi del problema è arrivato a seguito del primo turno, comunque vinto contro l’argentino Gomez. La notizia riguarda indirettamente anche gli italiani. Draper, infatti, avrebbe potuto incrociare Musetti o Cobolli a livello di ottavi di finale e Sinner nei quarti. Il carrarino diventa la testa di serie più alta in gara nel suo quarto. “Ho fatto del mio meglio per essere pronto, ma il fastidio al braccio è troppo forte e devo badare a me stesso”, ha scritto Draper su X.

Hi guys, I’m sorry to say I’ll be withdrawing from the US open. I tried my very best to be here and give myself the every chance to play but the discomfort in my arm has become to much and I have to do what is right and look after myself. Thank you for all the support. — jack draper (@jackdraper0) August 27, 2025