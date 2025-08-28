Video US Open, Paolini ok. Crollo di Rune, Ruud e Mensik con “non top-100”. Oggi Sinner, Musetti e Cobolli [VIDEO] Favoriti i tre azzurri impegnati con Popyrin, Goffin e Brooksby. Se Musetti e Cobolli vincono si scontreranno al terzo turno Last updated: 28/08/2025 6:43 By Redazione Published 28/08/2025 Share 📣 Guarda il torneo US Open in streaming su NOW! Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter ✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️ TAGGED:flashUbaldo ScanagattaUS Open 2025 Leave a comment Ultimi articoli US Open: Paolini doma con grande abilità la teenager terribile Jovic US Open US Open: Alcaraz lascia le briciole a Bellucci US Open US Open: Darderi e la partita dai due volti. Domina per un set, poi rischia, ma ferma Spizzirri US Open US Open: Fritz avanza in quattro set. Ruud eliminato, altra maratona vincente per Bonzi US Open