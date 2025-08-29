Scanagatta: “Sinner eguaglia Federer e Agassi. Derby tra Musetti e Cobolli, come quando avevano…9 anni” [VIDEO]

Ubaldo Scanagatta interviene su Youtube nel classico riassunto della giornata di tennis appena trascorsa allo US Open. L’argomento caldo è ovviamente Sinner, capace di perdere solo 11 game in 2 partite nel suo approdo al terzo turno. E di arrivare a numeri paragonabili a Federer e Agassi, inferiori solo ad altri due numeri 1.

Ora affronterà Shapovalov, in un sabato che vedrà tra i match di cartello anche il derby italiano tra Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti. Che potrebbe essere l’antipasto a un ulteriore, ancor più succoso, derby nei quarti di finale. Trovate tutte le curiosità su una sfida che ha radici antiche nel video Youtube sul canale di Ubitennis, in apertura di articolo.