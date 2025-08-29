US Open

Scanagatta: “Sinner eguaglia Federer e Agassi. Derby tra Musetti e Cobolli, come quando avevano…9 anni” [VIDEO]

Il direttore commenta il quinto giorno di US Open: "Musetti deciderà la sua programmazione pensando alle ATP Finals"

By Pellegrino Dell'Anno
1 Min Read
ubaldo scanagatta


📣 Guarda il torneo US Open in streaming su NOW! 

Ubaldo Scanagatta interviene su Youtube nel classico riassunto della giornata di tennis appena trascorsa allo US Open. L’argomento caldo è ovviamente Sinner, capace di perdere solo 11 game in 2 partite nel suo approdo al terzo turno. E di arrivare a numeri paragonabili a Federer e Agassi, inferiori solo ad altri due numeri 1.

Ora affronterà Shapovalov, in un sabato che vedrà tra i match di cartello anche il derby italiano tra Flavio Cobolli e Lorenzo Musetti. Che potrebbe essere l’antipasto a un ulteriore, ancor più succoso, derby nei quarti di finale. Trovate tutte le curiosità su una sfida che ha radici antiche nel video Youtube sul canale di Ubitennis, in apertura di articolo.

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Rassegna stampa – New York è sempre più azzurra
Rassegna stampa
Italiani in campo venerdì 29 agosto: Darderi e Paolini. A che ora, quote e dove vederli
Italiani
US Open: Tsitsipas non si ritrova più, bene Zverev, spettacolare Bublik. Maratona e super match point premiano Paul
US Open
Denis Shapovalov - Dallas 2025 (X @atptour)
US Open, Shapovalov: “Ho una possibilità contro uno come Sinner, dovrò dettare il gioco. Vivo per queste partite”
US Open