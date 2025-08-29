US Open: Darderi e Alcaraz aprono il programma di venerdì 29 agosto sull’Arthur Ashe. Paolini non prima delle 19.00 italiane

Saranno Luciano Darderi e Carlos Alcaraz ad aprire il programma degli incontri previsti per venerdì 29 agosto sull’Arthur Ashe. L’azzurro sfiderà il n. 2 del mondo nel match di terzo turno. Ottimo torneo fin qui per lui, di fronte lo spagnolo che sta dimostrando di avere già uno stato di forma soddisfacente. Si tratta del secondo incrocio di fila tra Italia e Alcaraz: nel secondo turno, Mattia Bellucci è stato sopraffatto da Carlos.

A seguire interessante il match di femminile con la testa di serie n. 4 Jessica Pegula, ritrovata rispetto al recente passato, in campo contro Victoria Azarenka, pronta a non regalare nulla alla sua avversaria. Chiuderà il programma la sfida tra Mirra Andreeva e Taylor Townsend.

Programma di certo interesse per gli appassionati italiani di tennis quello del Grandstand: apre Jiri Lehecka contro Raphael Collignon, sopravvissuto alla maratona con Casper Ruud nel secondo turno. A seguire Jasmine Paolini affronterà Marketa Vondrousova per un match che non comincerà prima delle ore 19.00.

Terminata la gara dell’azzurra, Frances Tiafoe sfiderà Jan-Lennard Struff per una gara in cui il divertimento è assicurato. Chiuderà il programma l’incrocio tra Emma Navarro e Barbora Krejcikova. Sul “Louis Armstrong”, invece, aprirà il programma l’ingresso in campo di Elena Rybakina opposta a Emma Raducanu per un match tutt’altro che scontato.

Ben Shelton attenderà la conclusione della gara femminile per poi sfidare Adrian Mannarino. Non prima delle 19.00 il programma serale: Aryna Sabalenka in campo contro Leylah Fernandez e, a seguire, Jerome Kym proverà a limitare i danni contro Taylor Fritz.