US Open, il programma di sabato 29 agosto: è subito tempo di derby azzurro, Musetti-Cobolli alle 17. Sinner sull’Arthur Ashe

Diramato il programma di sabato 29 agosto dello US Open. In programma gli incontri di terzo turno della parte alta del tabellone maschile e di quella bassa del femminile.

A battezzare il settimo giorno di gare sull’Arthur Ashe è Coco Gauff, che cerca la seconda settimana dello Slam newyorkese contro la 28esima testa di serie, la polacca Magdalena Frech, alle 17.30 ora italiana. Poi è il turno di Jannik Sinner, che sfida Denis Shapovalov, contro cui ha perso l’unico precedente, nell’ormai lontano 2021, quando all’Australian Open il canadese si impose in cinque set.

Sessione serale per Iga Swiatek, attesa da Anna Kalinskaya, e Tommy Paul, che deve rispondere presente contro l’imprevedibile Alexander Bublik.

Il campo Louis Armstrong alle ore 17 si tinge d’azzurro per il derby tra Lorenzo Musetti e Flavio Cobolli. A fare seguito è il match tra Daria Kasatkina e Naomi Osaka.

Nella nottata italiana, tocca ad Alexander Zverev, chiamato a confermare le buone sensazioni contro Felix Auger Aliassime. Chiudono il programma Beatriz Haddad Maia e Maria Sakkari.

Sul Grandstand si comincia con secondo derby di giornata, quello tra le ceche Karolina Muchova e Linda Noskova. Poi Andrey Rublev incrocia la racchetta con una delle soprese del torneo, il giocatore di Hong Kong Coleman Wong. L’ultima partita è tra Amanda Anisimova e Jaqueline Cristian.

Il programma dei singolari: