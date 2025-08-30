US Open: Djokovic batte Norrie e aggancia Federer. Fritz gestisce l’ostacolo Kym. Machac è in gran spolvero

Sesta giornata di incontri a Flushing Meadows, con il programma serale che ha visto impegnati i match di terzo turno della parte bassa del tabellone, con protagonista Novak Djokovic vincente su Norrie. Sorridono anche Machac, che ha espresso il suo miglior tennis contro il francese Blanchet, e lo statunitense Fritz, vincente – con qualche patema – contro lo svizzero Kym.

[7] N. Djokovic b. C. Norrie 6-4 6-7 (4) 6-2 6-3

Il serbo Novak Djokovic sbriga la pratica Cameron Norrie in quattro set, 6-4 6-7 (4) 6-2 6-3, in 2h e 50′. Il serbo ha pagato l’unico passaggio a vuoto del match nel tie-break del secondo set; per il resto ha legiferato al servizio. Con questa vittoria Djokovic raggiunge Roger Federer a quota 69 ottavi di finale Slam.

69 – Novak Djokovic has reached a 69th Men’s Singles round of 16 at Grand Slam events, equalling Roger Federer (69) for the most of any player in the Open Era. Thanos.#USOpen | @usopen @atptour @ATPMediaInfo pic.twitter.com/hqSwoDvbkI — OptaAce (@OptaAce) August 30, 2025

PRIMO SET – I primi game della partita si susseguono veloci, merito dell’ottimo rendimento al servizio di entrambi i giocatori. Le prime palle break arrivano nel settimo gioco, su servizio Norrie; sulla prima il britannico si salva con il rovescio, ma la seconda gli costa il break dopo essere stato sballottato per il campo dal serbo (4-3). Al servizio Djokovic è un metronomo, scaglia prime vincenti con precisione chirurgica, in un susseguirsi di game lampo. Ma al momento di andare a servire per il set, sul punteggio di 5-4, il serbo chiede un medical time-out per farsi trattare la parte bassa della schiena dolorante. Al rientro Novak riprende da dove aveva interrotto intascandosi il primo set 6-4 in 44′.

SECONDO SET – Anche in questo secondo set le buone percentuali di prime palle rendono difficile la vita per chi risponde. Nel settimo game Djokovic non sfrutta tre palle break ammazza set, le rimpiangerà. E sì, perché Norrie cresce con il passare dei game fino all’epilogo decisivo. Novak parte forte nel tie-break andandosi a prendere subito il mini break. Poi con mestiere, e anche un pizzico di fortuna, il britannico gira l’inerzia e passa a condurre per 5-3. Norrie gioca in spinta, mette pressione a Djokovic che finisce per regalare il set con un doppio fallo (7 a 4).

TERZO SET – In avvio di terzo Norrie trova subito il break rimontando da una situazione di 40-15. Ancora una volta è il britannico a prendere l’iniziativa con il dritto. Novak però si fa perdonare, trovando il contro break immediato con un game in risposta dei suoi, e con l’aiuto di un doppio fallo inglese (1-1). Dopodiché il serbo entra in modalità rullo compressore limitando al minimo gli errori, sfruttando anche un pessimo rendimento al servizio di Norrie che cederà per altre due volte il servizio nel quarto e ottavo gioco lasciando libero Djokovic di chiudere 6-2.

QUARTO SET – Nel quarto set Djokovic mantiene un rendimento al servizio insostenibile per le possibilità di Norrie. Il serbo da fondo campo è un computer che conosce tutti gli angoli e le traiettorie possibili e immaginabili. Cameron cade dentro questa ragnatela di scambi che lo imbrigliano senza dargli possibilità di uscita. Il break arriva subito nel secondo gioco, con il 30enne britannico che, sentendo il fiato sul collo del serbo, rischia troppo finendo fuori giri (2-0). E’ il colpo del definitivo ko di Djokovic che non deve fare altro che amministrare il vantaggio sapientemente fino al 6-3 conclusivo. Adesso agli ottavi di finale il quattro volte vincitore di Flushing Meadows affronterà il tedesco Struff.

[21] T. Machac b. U. Blanchet 7-5 6-3 6-1

Vittoria autoritaria di Thomas Machac che dopo Joao Fonseca si sbarazza anche del francese Ugo Blanchet, sconfitto in tre set 7-5 6-3 6-1 in 1h e 52′. Solita prestazione a tutto tondo del ceco che quando mette la prima è una sentenza, ma non disdegna nemmeno la rete, approcciata per ben 22 volte con 17 punti vinti. Il suo tennis produce anche 39 vincenti, troppo per Blanchet che viene lasciato a piedi dal suo servizio (49% di prime palle in campo; 35% di punti vinti con la seconda palla). Il break nel primo set arriva nell’undicesimo gioco, quando Machac mette pressione in risposta portando all’errore di dritto del francese.

Nella ripresa c’è uno scambio di break che porta a un nulla di fatto, ma poi la tds n.21 breakka ancora nel quinto game (un paio di rovesci vincenti) e suggella il set strappando il servizio a Blanchet nel nono game per il 6-3 finale. Nell’ultima partita i break saranno tre, con il ceco che chiude indisturbato 6-1 guadagnandosi i suoi secondi ottavi di finale Slam in carriera. Adesso per lui ci sarà Taylor Fritz.

[4] T. Fritz b. J. Kym 7-6 (3) 6-7 (9) 6-4 6-4

Il primo set del californiano è pressoché immacolato al servizio, dove non concede palle break, così come il suo avversario. Entrambi hanno un rendimento con la prima palla superiore all’80% – 92% per Fritz – e in risposta non si gioca. Nel tie-break si impone la quarta testa di serie per 7 punti a 3 con tre ace per suggellare il tutto. La ripresa ricalca il canovaccio del primo set: entrambi non concedono nulla al servizio e con zero palle break viste in tutto il parziale si arriva al tie-break fiume, con ben 20 punti giocati. Kym sale 4-3 con un ace, Fritz risponde con l’ennesimo servizio sopra i 200 km/h.

L’elvetico però dimostra intraprendenza ed è sempre il primo a spingere per prendersi il punto. Si susseguono dei botta e risposta senza esclusione di colpi con Fritz che spreca tre set point e concede a Kym di chiudere 11-9. Anche il terzo set procede sui binari dei precedenti due: alto rendimento con la prima palla, e chance di break ridotte al lumicino. L’occasione si presenta per il californiano nel settimo game: Fritz si porta sullo 0-40 con le prime palle break del match. Regge bene in difesa sulle bordate di Kym, che finisce per mandare in corridoio il dritto. E’ l’allungo che gli permette di chiudere 6-4.

Dopo un medical time-out chiamato da Kym per trattare la spalla destra, il quarto set si apre con il break di Fritz che dimostra ancora una volta una grande condizione. La quarta forza del seeding poi strappa nuovamente la battuta allo svizzero nel quinto gioco (4-1), ma cede un break nel successivo, che comunque non influisce sul risultato finale. Taylor chiude con un ace centrale, marchio di fabbrica, e raggiunge gli ottavi di finale dove affronterà Tomas Machac.