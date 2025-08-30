US Open, il programma di domenica 31 agosto: Alcaraz trova Rinderknech, sfida tra veterani tra Djokovic e Struff

L’ottava giornata di gare allo US Open coincide con la seconda domenica del torneo e al termine della sessione i tabelloni di singolare maschile e femminile dovrebbero essere allineati agli ottavi di finale. Il programma sullo Stadio Louis Armstrong comincia alle 11 ora locale (le cinque del pomeriggio per l’Italia) con la sfida di quarto turno tra Adrian Mannarino, che si è giovato del ritiro di Ben Shelton nel turno precedente, e Jiri Lehecka, seguita, non prima della una, da un ottavo di finale del torneo femminile, quello tra la ritrovata Barbora Krejcikova e Taylor Townsend.

Non prima delle tre un’altra sfida Repubblica ceca-USA, con Tomas Machac, vincitore del nostro Luca Nardi, opposto a Fritz e per chiudere la giornata scendono in campo Aryna Sabalenka, che non ha ancora perso un set, e Cristina Bucsa, che ha eliminato Elise Mertens.

Gli incontri sullo Stadio Arthur Ashe cominciano mezz’ora più tardi con il confronto tra le statunitensi Jessica Pegula, finalista della scorsa edizione, e Li e proseguono, non prima della una e mezzo, con Carlos Alcaraz e Arthur Rinderknech; il programma serale comincia alle 19 locali e prevede l’uno dopo l’altro il confronto tra Novak Djokovic e Jan-Lennard Struff, 38 anni il primo e 35 il secondo, e l’interessantissimo match tra Elena Rybakina e Marketa Vondrousova, due protagoniste che stanno riprendendo quota in questo ultimo Slam della stagione.

Il programma dell’Ashe e dell’Armstrong: