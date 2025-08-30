US Open

US Open, Sinner e Alcaraz si incontrano a sorpresa in un ristorante italiano a New York

Jannik e Carlos si sono incontrati la scorsa estate all'Osteria Delbianco. Lo spagnolo rivela: "È stata una coincidenza, ma un giorno..."

By Christian Attanasio
1 Min Read
Carlos Alcaraz e Jannik Sinner– ATP Indian Wells 2024 (foto via Twitter @BNPPARIBASOPEN )


Dalla racchetta alla forchetta verrebbe da dire. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, in attesa eventualmente di sfidarsi in finale come accaduto consecutivamente a Pechino, Roma, Roland Garros, Wimbledon e Cincinnati, si sono ritrovati nello stesso ristorante nel bel mezzo degli US Open.

Per la precisione si tratta dell’Osteria Delbianco, frequentata ogni anno proprio da Jannik quando si trova impegnato durante lo Slam americano, stavolta in compagna di Carlos. Diego, lo chef del ristorante, ha iniziato a lavorare a Riccione spostandosi poi a Parigi e ora a New York dove il suo menù propone piatti tradizionali del Nord Italia con specialità emiliane oltre a carni e verdure alla griglia, pasta fresca e zuppe.

In conferenza stampa, lo spagnolo ha spiegato che è stata una coincidenza e non una cena organizzata, anche se in futuro non è da escludere come possibilità. Come prevedibile che sia, la gente ha subito fotografato e filmato la coppia tra i re del tennis odierno, accompagnati dai rispettivi team in un’atmosfera molto gioiosa tra sorrisi e strette di mano.

