Italiani in campo domenica 17 maggio: Sinner e Bolelli/Vavassori a caccia della storia. A che ora e dove vederli

Domenica di grandissime emozioni agli Internazionali BNL d’Italia, palcoscenico prestigioso pronto a celebrare l’atto conclusivo dei tabelloni maschili e del doppio femminile. C’è enorme attesa per i colori azzurri, che tornano a sognare in grande anche nel torneo di doppio: a distanza di ben 63 anni dall’impresa della mitica coppia formata da Nicola Pietrangeli e Orlando Sirola, saranno Simone Bolelli e Andrea Vavassori a caccia del titolo romano. Il consolidato duo italiano è atteso da un compito tutt’altro che semplice sul Centrale, dove dovrà vedersela contro la testa di serie numero due del seeding, il duo ispano-argentino composto da Marcel Granollers e Horacio Zeballos.

Sinner a caccia del mito di Panatta cinquant’anni dopo

Mezzo secolo dopo l’indimenticabile trionfo di Adriano Panatta, il pubblico del Foro Italico si prepara a spingere un tennista italiano verso lo scettro di Roma. Jannik Sinner, attuale numero 1 del ranking mondiale, scenderà in campo nel pomeriggio con l’obiettivo di sfatare un tabù nazionale che dura da cinquant’anni. Se per il campione altoatesino si tratta della seconda finale consecutiva sulla terra rossa capitolina, per il suo avversario, il norvegese Casper Ruud, l’appuntamento rappresenta una prima assoluta nell’atto conclusivo del Masters 1000 romano, un traguardo che certifica una volta di più la sua solidità su questa superficie.

I precedenti e le insidie di un match da non sottovalutare

I precedenti dicono 4-0 in favore dell’azzurro, un bilancio pesante che include anche il nettissimo e severo punteggio inflitto da Sinner al nativo di Oslo proprio sul Centrale nella passata edizione (quarti di finale, 6-0 6-1). Tuttavia, questa finale nasconde insidie ben diverse: Ruud si presenta all’appuntamento in netta crescita di condizione e con il serbatoio pieno, mentre Sinner ha dovuto fare i conti con le fatiche accumulate e i tempi di recupero ridotti a causa degli incastri di calendario degli ultimi giorni (e del meteo). Nonostante le caratteristiche tecniche del norvegese non abbiano mai soffocato il tennis di Jannik, l’azzurro sa bene di non poter abbassare la guardia se vorrà regalare una gioia ai tantissimi tifosi presenti in tribuna.

Dove vedere i match degli italiani

La grande domenica del Campo Centrale (prima doppia finale azzurra nell’era Open) entrerà nel vivo nel primo pomeriggio (intorno alle ore 14:00) con la caldissima finale del doppio maschile che vedrà protagonisti i sunnominati Simone Bolelli e Andrea Vavassori, attesi in campo per dare la caccia a uno storico titolo. Il culmine della giornata è invece previsto per le ore 17:00, momento in cui scatterà l’attesissimo match di singolare tra Jannik Sinner e Casper Ruud. Entrambe le sfide maschili godranno di una copertura mediatica imponente e saranno trasmesse in diretta televisiva gratuita e in chiaro su TV8, oltre che sui canali pay-per-view Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203). Per gli utenti streaming, la diretta sarà garantita sulle piattaforme SkyGo, NOW, Tennis Tv e sul sito ufficiale di TV8.

Italiani in campo – Domenica 17 Maggio

[7] S. Bolelli/A. Vavassori vs [2] M. Granollers/H. Zeballos: finale doppio maschile, Campo Centrale, non prima delle 14:00

[1] J. Sinner vs [23] C. Ruud: finale, Campo Centrale, non prima delle 17:00