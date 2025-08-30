US Open, uomo strappa ad un bambino il cappello regalato da Majchrzak: il polacco sistema tutto

Kamil Majchrzak ha ottenuto una vittoria importante agli US Open contro Karen Khachanov, numero nove al mondo, giocandosi la possibilità di accedere agli ottavi di finale dello Slam statunitense se dovesse ripetersi anche contro Leandro Riedi, giustiziere di Francisco Cerundolo.

Tornando al tennista polacco, il 29enne nativo di Piotrków Trybunalski ha fatto parlare di sé negli Stati Uniti non solo per le sue vittorie. Infatti avrete quasi sicuramente visto il video che ha fatto giro di tutto il web: durante la consueta passerella di autografi post match di Majchrzak, un uomo adulto ha strappato dalle mani il cappellino che il tennista aveva regalato ad un bambino come ricordo. Kamil non si è accorto di tutto ciò, ma appena ha visto lui stesso il filmato ha subito chiesto su Instagram di rintracciare il ragazzino.

Per fortuna il mondo social ha unito le forze e ha aiutato il bambino. Così facendo Majchrzak è riuscito a parlare con la famiglia recapitando il tanto agognato cappello: “Sono impressionato dalla potenza di internet – chiosa Kamil -. Lo abbiamo trovato. Ora è tutto sistemato“.

Avrà anche avuto immediatamente il suo cappello, ma l’adulto è stato fortemente fischiato e criticato per un gesto che è stato visto in tutto il mondo, giudicato come un atto di forte maleducazione. Insomma, tutto bene quello che finisce bene.