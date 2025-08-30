US Open

US Open, uomo strappa ad un bambino il cappello regalato da Majchrzak: il polacco sistema tutto

Il polacco aveva consegnato il cappello al ragazzino, ma un adulto glielo aveva strappato dalle mani: Kamil lo ha rintracciato e regalato

By Christian Attanasio
2 Min Read
Kamil Majchrzak - ATP Challenger Grodzisk Mazowiecki (foto Instagram @atpchallengertour)


📣 Guarda il torneo US Open in streaming su NOW! 

Kamil Majchrzak ha ottenuto una vittoria importante agli US Open contro Karen Khachanov, numero nove al mondo, giocandosi la possibilità di accedere agli ottavi di finale dello Slam statunitense se dovesse ripetersi anche contro Leandro Riedi, giustiziere di Francisco Cerundolo.

Tornando al tennista polacco, il 29enne nativo di Piotrków Trybunalski ha fatto parlare di sé negli Stati Uniti non solo per le sue vittorie. Infatti avrete quasi sicuramente visto il video che ha fatto giro di tutto il web: durante la consueta passerella di autografi post match di Majchrzak, un uomo adulto ha strappato dalle mani il cappellino che il tennista aveva regalato ad un bambino come ricordo. Kamil non si è accorto di tutto ciò, ma appena ha visto lui stesso il filmato ha subito chiesto su Instagram di rintracciare il ragazzino.

Per fortuna il mondo social ha unito le forze e ha aiutato il bambino. Così facendo Majchrzak è riuscito a parlare con la famiglia recapitando il tanto agognato cappello: “Sono impressionato dalla potenza di internet – chiosa Kamil -. Lo abbiamo trovato. Ora è tutto sistemato.

Avrà anche avuto immediatamente il suo cappello, ma l’adulto è stato fortemente fischiato e criticato per un gesto che è stato visto in tutto il mondo, giudicato come un atto di forte maleducazione. Insomma, tutto bene quello che finisce bene.

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

US Open, Day 7 LIVE: Cobolli che peccato. Si ritira nel terzo set: Musetti va agli ottavi
US Open
Musetti e Cobolli, dal Lemon Bowl allo US Open: la storia di un’amicizia indissolubile
Italiani
Italiani in campo sabato 30 agosto: Sinner incontra Shapovalov, sfida italiana Musetti e Cobolli. A che ora e dove vederli
US Open
US Open, Townsend: “Io come l’araba fenice, fiera di quello che sono. Ho lavorato tanto su me stessa”
Interviste