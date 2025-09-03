Italiani

Scanagatta: “Djokovic avanti senza giocare al massimo. Può battere Alcaraz” [VIDEO]

Il direttore di Ubitennis: "Credo che chiunque vinca tra i due tennisti italiani abbia più chance di vincere la semifinale di Auger-Aliassime o de Minaur"

Ubaldo Scanagatta allo US Open


Il protagonista del classico video giornaliero di Ubaldo Scanagatta post giornata allo Us Open è ovviamente Novak Djokovic. Il campione serbo, a 38 anni, ha raggiunto la quarta semifinale Slam dell’anno nonché 53esima in carriera. In più battendo, senza un tennis estremamente brillante, il n.4 al mondo Taylor Fritz in casa sua.

Un grande Djokovic elimina Fritz senza giocare troppo bene“, spiega il direttore di Ubitennis, che parla anche della bella impressione data finora da Carlos Alcaraz, in attesa del super derby italiano che varrà una semifinale allo Us Open tra Sinner e Musetti, nella notte tra mercoledì e giovedì.

