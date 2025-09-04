Addio a Giorgio Armani, re della moda e simbolo dell’Italia nel mondo. Era molto legato al tennis

Si è spento oggi, all’età di 91 anni, Giorgio Armani: lo stilista, nato a Piacenza nel 1934 e diventato nel corso degli anni un simbolo dell’Italia in tutto il mondo, ha rappresentato un punto di riferimento per il nostro Paese, superando i confini della moda e riuscendo ad innovare con eleganza il rapporto tra la stessa moda e lo sport. Dal 2004, inoltre, aveva fatto il suo ingresso nel mondo del basket, sponsorizzando la squadra di basket più prestigiosa della penisola, e ovviamente ci riferiamo all’Olimpia Milano, della quale, nel 2008, era diventato proprietario.

Non dimentichiamo ovviamente il suo legame con il tennis: ormai da circa trent’anni, infatti, nella settimana precedente a Wimbledon, si disputa, sui campi dell’Hurlingham Club, il cosiddetto Giorgio Armani Tennis Classic, un torneo esclusivo al quale hanno partecipato campioni come Rafael Nadal, Maria Sharapova e Andy Murray.

Altri grandi tennisti hanno indossato capi firmati EA7, la linea sportswear fondata proprio da Armani nel 2004, e ci riferiamo a Fabio Fognini, Aleksandr Bublilk, Lorenzo Sonego, Matteo Arnaldi, Lucia Bronzetti e poi – per quanto riguarda gli altri sport – anche Sofia Goggia, Federica Pellegrini, Paola Egonu e Danilo Gallinari, senza dimenticare altri testimonial sportivi d’eccezione stranieri. Da ricordare anche il recente legame con il Napoli campione d’Italia e con la squadra italiana degli atleti che partecipano alle Olimpiadi, la cui divisa, da Londra 2012, viene proprio disegnata dal brand di “Re” Giorgio.

La Federazione Italiana Tennis e Padel ha partecipato al cordoglio per il Signor Armani attraverso le seguenti dichiarazioni del Presidente Binaghi: “È con immensa tristezza che la Federazione Italiana Tennis e Padel apprende oggi della scomparsa di Giorgio Armani. Il mondo della moda e dell’Italia intera perdono una figura luminosa, simbolo di eleganza, innovazione e professionalità. Da parte della nostra Federazione giungano le più sentite condoglianze alla famiglia, alla maison e a quanti lo stimavano come guida intramontabile del Made in Italy nel mondo. Armani non è stato solo un gigante della moda, ma anche un partner di valore per la Federazione — nostro interlocutore da anni e sostenitore in tante eccellenti collaborazioni”.

La camera ardente del Signor Armani, che nelle ultime ore ha avuto al suo fianco la famiglia e Leo Dell’Orco (il compagno degli ultimi 20 anni), sarà allestita a partire da sabato 6 settembre e sarà visitabile fino a domenica 7 settembre, a Milano, la sua città del cuore, presso l’Armani/Teatro. Per espressa volontà dell’imprenditore i funerali si svolgeranno in forma privata.