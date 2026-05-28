Roland Garros, pronostici: Berrettini può vincere. Sinner? Il solo nemico è il caldo

Roland Garros 2026, si entra più nel vivo, con i pronostici del tabellone maschile che sono più o meno rispettati. Gli italiani stanno dando il loro contributo, specie Jannik Sinner. Il n.1 al mondo giocherà oggi contro Juan Manuel Cerundolo, alle 12, una partita che appare assolutamente come una formalità, o poco più. Solo il caldo, visto l’1,01 delle quote, può essere definito un “problema” per l’azzurro. Uno dei cinque che scenderanno in campo oggi.

Berrettini-Rinderknech, pronostici: Matteo per far tremare il Roland Garros

Flavio Cobolli, primo match di giornata alle 11, appare nettamente favorito. Matteo Berrettini deve dire la sua contro Arthur Rinderknech. Sarà la partita serale sul Philippe Chatrier, la più attesa del giorno. L’azzurro ha tutte le carte in tavola per portarla a casa: dovrà servire al suo massimo, tenendo forte la diagonale di dritto. Lì può fare la differenza, per quanto anche Rinderknech giochi molto bene da destra.

L’atmosfera può giocare a favore del padrone di casa, nel momento migliore della sua carriera. Ma questa versione di Berrettini, molto calato nel gioco all’esordio e al top fisicamente, può diventare da corsa. Infatti anche i pronostici per questo secondo turno al Roland Garros sono equilibrati, per quanto in favore di Rinderknech: 1,83-1,95 su Netwin, 1,83-1,94 su Betsson e 1,87-1,91 su Starvegas. Un sogno che può diventare realtà per l’azzurro, per tornare dopo tre anni quasi (Wimbledon 2023) a un terzo turno Slam.

Arnaldi-Tsitsipas

Matteo Arnaldi si sta ritrovando, sta sempre meglio. E vuole dimostrarlo in maniera ancora più concreta, contro Stefanos Tsitsipas. Il greco, finalista qui nel 2021, ha giocato solo un set all’esordio, ha le energie al massimo. A differenza dell’azzurro, quattro ore per quattro set sotto il sole cocente. Le energie non vanno dalla parte di Arnaldi, che sa però esaltarsi nella lotta. Giocando punti da highlights e recuperi pazzeschi. Non è una vittoria utopica, come suggeriscono anche le quote: 2,48 su Betsson, 2,45 su Netwin, 2,48 su Starvegas. Anche perché, di rovescio, può fare lui la differenza rispetto a Tsitsipas. E sovvertire ancora una volta i pronostici al Roland Garros, come fece nel 2024.

Darderi-Comesana

Luciano Darderi, n.14 del tabellone, cerca il primo terzo turno della carriera al Roland Garros, e parte favorito nei pronostici. Forse anche troppo. L’azzurro se la vedrà infatti con Francisco Comesana, che lo ha battuto nei due precedenti, pur non essendosi disputati nel circuito maggiore. La partita non è banale, i due si conoscono bene, cresciuti insieme, e l’argentino negli Slam si esalta. Le quote sono un buon indicatore, ma vanno prese con le pinze in questo caso: Darderi è favorito, 1,30-3,45 su Netwin, 1,31-3,50 su Betsson e 1,35-3,45 su Starvegas. Giusto dare fiducia a Darderi, ma non è un match da sottovalutare. Aspettarsi un quarto, se non un quinto set, ripara da sorprese eccessive.