Björn Borg ha un cancro alla prostata: lo rivelerà nella sua autobiografia

L'ex tennista svedese, nel libro in uscita il prossimo 18 settembre, spiegherà anche questo brutto capitolo della sua vita

By Paolo Pinto
Nella sua autobiografia Björn Borg rivela di avere il cancro alla prostata. Il libro uscirà in Svezia il 18 settembre e sarà, di certo, un testo atteso dagli appassionati di tennis. L’autobiografia è una testimonianza franca e completa della sua vita privata. Parla dei suoi successi sportivi e del motivo che lo ha portato a ritirarsi a soli 26 anni.

Si intitola Hjärtslag, in inglese Heartbeats e tra le pagine Borg annuncia di avere il cancro alla prostata. “People”, a riguardo, ha rivelato che il tennista avrebbe provveduto alla rimozione della stessa per via della fase avanzata del tumore.

Il libro, scritto insieme alla moglie Patricia, sarà presto disponibile anche in Italia, negli Stati Uniti, nel Regno Unito, in Australia, Nuova Zelanda, Spagna, America Latina e nei Paesi Bassi. L’editore svedese Norstedts promette che la star del tennis racconterà per la prima volta tutta la sua vita.

Il libro è circondato da grande segretezza e non verrà inviato ai recensori prima del giorno stesso in cui sarà disponibile nelle librerie. Borg sarà anche estremamente parsimonioso con le interviste in occasione dell’uscita. Attualmente è possibile fare un pre-ordine su Amazon Italia. Le informazioni sulla malattia della star del tennis svedese sono state confermate anche da una persona vicina all’editore del libro. 

