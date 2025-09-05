ATP

Laver Cup 2025, Shelton e Paul rinunciano: convocati Michelsen ed Opelka

Subito grattacapi per Andrè Agassi e il suo Team World

By Paolo Pinto
1 Min Read
Alex Michelsen - Toronto 2025 (foto X @ATPTour_ES)


📣 Guarda il torneo US Open in streaming su NOW! 

Non comincia nei migliori dei modi la Laver Cup 2025 per il Team World. Andre Agassi è dovuto correre ai ripari a causa dei due infortuni occorsi a Ben Shelton e Tommy Paul. Entrambi i beniamini di casa sono stati costretti a dare forfait. Al loro posto ci saranno Alex Michelsen e Reilly Opelka, entrambi usciti anzitempo da New York. Il primo è stato battuto da Francisco Comesana (e non era così pronosticato), l’altro estromesso dall’extra-terrestre Carlos Alcaraz.

È stata un’edizione 2025 sfortunata per Shelton e Paul. Il primo si è infortunato alla spalla nel terzo set del terzo turno con Adrian Mannarino. Per l’altro americano, invece, ha patito le maratone con Nuno Borges e il kazako Alexander Bublik che lo ha battuto in cinque set.

A San Francisco dal 19 al 21 settembre vedremo in campo il Team World con Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Francisco Cerundolo e Joao Fonseca, il Team Europa con  Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Mensik e Flavio Cobolli.

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Amanda Anisimova l’imperturbabile: la seconda chance arriva a Flushing Meadows
US Open
La storia recente di Naomi Osaka: il baratro, il ritorno complesso e il rinascimento americano
US Open
Rassegna stampa – Sinner domina Musetti: “Non ho mai visto niente del genere”
Rassegna stampa
US Open, Osaka: “È stato difficile tornare a giocare i Challenger, ma sono stata disposta ad accettare la fatica”
Interviste