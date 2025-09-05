Laver Cup 2025, Shelton e Paul rinunciano: convocati Michelsen ed Opelka

Non comincia nei migliori dei modi la Laver Cup 2025 per il Team World. Andre Agassi è dovuto correre ai ripari a causa dei due infortuni occorsi a Ben Shelton e Tommy Paul. Entrambi i beniamini di casa sono stati costretti a dare forfait. Al loro posto ci saranno Alex Michelsen e Reilly Opelka, entrambi usciti anzitempo da New York. Il primo è stato battuto da Francisco Comesana (e non era così pronosticato), l’altro estromesso dall’extra-terrestre Carlos Alcaraz.

Americans Alex Michelsen and Reilly Opelka will join Team World at this year’s Laver Cup, replacing Ben Shelton and Tommy Paul, who have been forced to withdraw due to injuries.#LaverCup pic.twitter.com/lMDF2EY2p0 — Laver Cup (@LaverCup) September 4, 2025

È stata un’edizione 2025 sfortunata per Shelton e Paul. Il primo si è infortunato alla spalla nel terzo set del terzo turno con Adrian Mannarino. Per l’altro americano, invece, ha patito le maratone con Nuno Borges e il kazako Alexander Bublik che lo ha battuto in cinque set.

A San Francisco dal 19 al 21 settembre vedremo in campo il Team World con Taylor Fritz, Frances Tiafoe, Francisco Cerundolo e Joao Fonseca, il Team Europa con Carlos Alcaraz, Alexander Zverev, Holger Rune, Casper Ruud, Jakub Mensik e Flavio Cobolli.