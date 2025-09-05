US Open, Day 13 LIVE: Sinner batte Auger Aliassime 3-1. Sarà Sinner-Alcaraz in finale

Le parole di Djokovic e Alcaraz

Intervistato da James Blake, Novak Djokovic ha parlato così poco prima del match: “A questo punto della carriera un match come questo è un regalo per me. Giocare con i migliori del mondo è positivo in questo momento, mi permette di provare a giocarmela ancora”.

Ecco le parole di Carlos Alcaraz: “Ho cercato di mantenere l’intensità della mia routine per essere pronto mentalmente e fisicamente. Penso di essere stato molto consistente in questo torneo, sono stato costante. Lui è uno dei migliori ribattitori, ma io cercherò di dare il mio meglio”.