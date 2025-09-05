Senza categoria

US Open, Day 13 LIVE: Sinner batte Auger Aliassime 3-1. Sarà Sinner-Alcaraz in finale

Segui con Ubitennis la diretta scritta delle due semifinali di singolare maschile. Alle 21:00 italiane Novak Djokovic affronta Carlos Alcaraz, mentre all'1:00 Jannik Sinner va a caccia di un posto in finale contro Felix Auger-Aliassime

By Fabio Barera
6 Min Read
An overall of Arthur Ashe Stadium during a men's singles match between Ben Shelton and Frances Tiafoe at the 2024 US Open on Friday, Aug. 30, 2024 in Flushing, NY. (David Nemec/USTA)


6 hr 43 min ago06/09/2025 3:51

Sinner 6-3

Auger-Aliassime tiene il ritmo di Sinner per lunghi tratti, ma un break al sesto gioco manda l’altoatesino in vantaggio. Felix prova ad attaccare con più frequenza, inserendo anche il server and volley, ma con risultati alterni. Dopo 2h13′ Sinner è in vantaggio due set a uno.

6 hr 4 min ago06/09/2025 3:30

Auger-Aliassime 6-3

Auger-Aliassime ha tre palle break per andare 2-0 all’inizio del set, ma Sinner le annulla. Ma il canadese mantiene la velocità di crociera di Sinner e sul 4-3 si rende protagonista di un’accelerazione imperiosa che gli regala il secondo set

7 hr 16 min ago06/09/2025 2:18

Sinner 6-1

Primo set con qualche game equilibrato, ma senza pathos a livello di punteggio. Sinner totalmente in controllo del gioco

8 hr 2 min ago06/09/2025 1:32

Inizia la seconda semifinale

Con buoni 20 minuti di ritardo, Jannik Sinner e Felix Auger Aliassime sono scesi sull’Arthur Asher per la seconda semifinale

9 hr 9 min ago06/09/2025 0:25

Attesa per Sinner-Auger-Aliassime

Il LIVE tornerà all’1 quando il n° 1 del mondo scenderà in campo contro il canadese.

10 hr 50 min ago05/09/2025 23:44

Alcaraz: “Non ho espresso il mio miglior livello”

Mi sento bene, ancora una volta sono in finale allo US Open. Per me significa moltissimo. Forse oggi non ho espresso il mio miglior livello, ma sono soddisfatto e ho servito bene. In generale credo di aver giocato bene ed è bellissimo essere di nuovo qui in finale”.

10 hr 53 min ago05/09/2025 23:41

N. Djokovic b. C. Alcaraz 6-4 7-6(4) 6-2

Finisce con un doppio fallo e con un errore di misura lo US Open 2025 di Novak Djokovic, battuto in 2h 25′ da Carlos Alcaraz. Lo spagnolo attende in finale in vincente della sfida tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz.

10 hr 5 min ago05/09/2025 23:29

Alcaraz avanti anche nel terzo

Ancora una volta è lo spagnolo a portarsi in vantaggio nel parziale. Anche nel terzo, infatti, il n° 2 del mondo rompe l’equilibrio nel quarto game e si porta sul 3-1, approfittando anche di un Nole apparso stanco.

10 hr 24 min ago05/09/2025 23:10

Alcaraz vince anche il secondo set

Lo spagnolo si porta in vantaggio 2-0 su Novak Djokovic, facendo suo il tie-break del secondo set. Il serbo vende cara la pelle, vincendo un paio di punti che fanno alzare in piedi il pubblico dell’Arthur Ashe, ma alla lunga paga la maggior reattività del n° 2.

11 hr 36 min ago05/09/2025 22:58

Djokovic-Alcaraz, si va al tie-break nel 2° set

Prosegue l’equilibrio che già si era manifestato nella seconda parte del parziale. Sarà il tie-break a decidere le sorti di questo set, con Nole che ha già chiesto l’intervento del medico prima dell’inizio del terzo.

11 hr 1 min ago05/09/2025 22:33

Djokovic-Alcaraz, parità nel secondo

Il vantaggio del serbo dura poco, perché sul 3-1, in risposta, il n° 2 del mondo si mostra aggressivo e alla prima palla break recupera lo svantaggio e si riporta in parità nel computo dei game.

11 hr 17 min ago05/09/2025 22:17

Djokovic, che reazione!

Arriva la risposta del serbo, che ad inizio secondo set, dopo un’ora di gioco, trova il primo break della sua partita, approfittando di qualche errore di troppo del suo avversario, ma giocando anche un paio di punti degni della miglior versione di sé stesso.

11 hr 27 min ago05/09/2025 22:07

Alcaraz vince il primo set 6-4

Si è chiuso il primo parziale della semifinale tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic. Il n° 2 del mondo è riuscito a mantenere il break acquisito in avvio, resistendo anche al tentativo di rientro del serbo, che nell’ultimo game ha provato a mettergli pressione.

12 hr 46 min ago05/09/2025 21:48

Alcaraz guida 3-2 su Djokovic

Lo spagnolo è avanti di un break, conquistato in apertura, e ha avuto l’occasione anche di allungare ulteriormente. Buona la reazione del serbo, che è riuscito a rimanere aggrappato al set.

12 hr 16 min ago05/09/2025 21:18

Comincia la semifinale Djokovic-Alcaraz

Prende ora il via sull’Arthur Ashe la prima semifinale di singolare maschile dello US Open 2025. Il serbo e lo spagnolo si giocano un posto al sole nell’ultimo atto a Flushing Meadows.

12 hr 26 min ago05/09/2025 21:08

Le parole di Djokovic e Alcaraz

Intervistato da James Blake, Novak Djokovic ha parlato così poco prima del match: “A questo punto della carriera un match come questo è un regalo per me. Giocare con i migliori del mondo è positivo in questo momento, mi permette di provare a giocarmela ancora”.

Ecco le parole di Carlos Alcaraz:Ho cercato di mantenere l’intensità della mia routine per essere pronto mentalmente e fisicamente. Penso di essere stato molto consistente in questo torneo, sono stato costante. Lui è uno dei migliori ribattitori, ma io cercherò di dare il mio meglio”.

13 hr 55 min ago05/09/2025 20:40

US Open, Day 12: il programma

L’order of play del day 12 a Flushing Meadows si apre alle ore 21:00 italiane con l’attesissima sfida tra Novak Djokovic e Carlos Alcaraz, mentre all’1:00 Jannik Sinner se la vedrà con Felix Auger-Aliassime.

