US Open, doppio femminile: Dabrowski/Routliffe campionesse, battute Townsend/Siniakova in due set

[3] G. Dabrowski / E. Routliffe b. [1] T. Townsend / K. Siniakova 6-4 6-4

In gran spolvero nella semifinale contro Sara Errani e Jasmine Paolini, battute 6-4 6-3, Gabriela Dabrowski ed Erin Routliffe hanno vinto il loro secondo titolo Slam dopo lo US Open 2023 superando in finale le numero 1 del mondo Taylor Townsend e Katerina Siniakova per 6-4 6-4.

Le due coppie si erano affrontate un paio di mesi fa nella finale di Wimbledon, con il trofeo alzato da Townsend/Siniakova dopo due tie-break. Nel venerdì pomeriggio newyorkese, invece, Dabrowski/Routliffe hanno dato l’impressione di avere qualcosa in più delle avversarie, salendo 5-2 nel primo parziale in virtù del break al sesto gioco. Reazione Taylor e Katerina che si rifanno sotto ma, servendo per il 5 pari, un paio di buone risposte e un doppio fallo di Siniakova valgono un rapidissimo 0-40 per Erin e Gabriela che si prendono il set alla seconda opportunità.

Di nuovo avanti nel secondo (3-0), la coppia terza forza del seeding si è fatta riprendere dalle prime due doppiste del mondo sul 3 pari. Ancora una volta, però il servizio sul 4-5 è stato fatale: dopo due doppi falli di Townsend, sul 30 pari Routliffe risponde basso e la statunitense viene avanti con un dritto slice profondissimo sul quale la neozelandese sventaglia un rovescio stretto clamoroso che lascia inerme Siniakova. Routliffe va a rispondere per il titolo con il sorriso di chi la sa lunga: entra due metri in campo per chiudere l’angolo al servizio mancino a uscire di Taylor e a una mano dipinge un lob che scavalca la ceca e sul quale a Townsend non riesce il recupero. Secondo titolo Slam per Routliffe e Dabrowski che lunedì saliranno rispettivamente al 3° e al 4° posto del ranking di specialità.