US Open, Sabalenka: “Dimostrerò di aver imparato dalle sconfitte. Battaglia dei sessi? Sarà divertente”

Aryna Sabalenka ha avuto bisogno del suo miglior tennis per rimontare e battere Jessica Pegula nella semifinale dello US Open. La numero 1 del mondo ha raggiunto la terza finale consecutiva a New York e cercherà di bissare il titolo dello scorso anno. La volontà è quella di cancellare quello 0 dalla casella degli Slam del 2025, stagione che le ha portato finora delusioni cocenti nei Major. Dall’altra parte della rete Aryna sfiderà, come in semifinale a Wimbledon, Amanda Anisimova.

D: Congratulazioni. Se puoi, ci dici cosa pensi del tuo livello di gioco in questo match?

SABALENKA: “Penso di aver giocato davvero un ottimo tennis. Credo di aver gestito molto bene la pressione. Sono davvero orgogliosa di questa vittoria. Sono felice di essere in un’altra finale”

D: I tennisti spesso dimenticano molto in fretta la delusione e il modo in cui sei riuscita a resettare dopo aver sbagliato lo smash è stato davvero impressionante. Cosa ti passava per la testa in quell’ultimo game e come sei riuscita a venirne fuori alla fine?

SABALENKA: “Ero super emozionata. Pensavo solo: “Oh mio Dio, non è possibile che stia succedendo. Ti prego, chiudi questo match”. Ovviamente ero emozionata e poi c’è stato un altro colpo, diciamo facile, che non è che ho sbagliato, ma non ho preso la decisione giusta. Per tutta la partita continuavo a ripetermi di pensare al prossimo punto, un passo alla volta, di non preoccupami di quello che è successo, di cercare di fare meglio nel punto successivo. Perché volevo davvero darmi un’altra opportunità, un’altra finale e voglio dimostrare a me stessa di aver imparato quelle dure lezioni e di poter fare meglio nelle finali”

D: Quando ti trovi in quelle situazioni difficili in cui stai cercando di servire per chiudere un match e i match point vanno e vengono, ti capita mai di ripensare a partite importanti del passato in cui sei già stata in quella situazione e ne sei uscita? A me ha ricordato molto quando cercavi di chiudere la tua prima finale all’Australian Open nel 2023. Situazione simile, tanti match point. Ti dici mai: “L’ho già fatto, posso rifarlo”?

SABALENKA: “No, in questa partita stavo solo cercando di fare un passo alla volta. Mi dicevo: “Va bene se non sei riuscita a chiuderla al primo match point. Stai giocando un grande tennis. Vai lì e prova a fare meglio”. Non stavo davvero ripensando a quelle partite difficili del passato”

D: Hai accennato prima a finali difficili, a situazioni complicate quest’anno. Ovviamente una di queste è stata anche l’intervista in campo dopo Parigi. Hai già pensato a cosa potresti dire nel caso dovessi vincere, o nel caso non dovessi farcela?

SABALENKA: “No, ma quello che è successo a Parigi non succederà sicuramente qui e mai più. Ho imparato quella lezione e non mi comporterò mai più in quel modo. Non è da me. Ero davvero molto emozionata. Mi sono lasciata andare e ho lasciato che le emozioni prendessero il controllo e non è quello che sono. Non succederà mai più”

D: Come descriveresti i tuoi pensieri su cosa significherebbe per te sollevare di nuovo quel trofeo?

SABALENKA: “Sarebbe un’emozione incredibile. Sono super entusiasta di essermi data un’altra opportunità, un’altra finale. Se riuscirò a sollevare quel trofeo, significherà davvero tanto per me. Probabilmente sarò la persona più felice sulla faccia della Terra”

D: Puoi dirci qualcosa sulla tua partita contro Kyrgios a gennaio? Chi ha avuto l’idea? L’hai chiamato tu? Ti ha chiamato lui? Cosa ne pensi della “Battaglia dei sessi” di gennaio?

SABALENKA: “Penso che sia un’idea fantastica. Credo che sarà uno spettacolo da vedere. Sarà divertente, soprattutto contro uno come Nick. Come ha detto lui in un’altra intervista, io credo davvero di poter vincere, e sicuramente andrò lì fuori a dare il massimo per fagli il mazzo (ride)”

D: Avete deciso dove e quando giocherete quella partita contro Kyrgios? Pensi che sia una cosa positiva per il tennis femminile?

SABALENKA: “Sarà una cosa positiva se riuscirò a batterlo! Ma per ora non siamo ancora sicuri del luogo. Di sicuro, se lo faremo, lo porteremo in un posto dove ci saranno tanti spettatori e metteremo molta pressione su Nick”

D: I tuoi pensieri sulla finale e sulle due possibili avversarie. Mi pare che con Naomi non giochi da molto tempo, giusto?

SABALENKA: “Sì, credo fosse qui, tanto, tanto tempo fa”

D: Fu un grande match negli ottavi di finale del torneo. Cosa ricordi di quella partita? E come pensi sarà affrontarla di nuovo, sette anni dopo, in una finale di uno Slam?

SABALENKA: “Ricordo che ero, tipo, una ragazzina. Ricordo le emozioni che stavo provando ed è stata una partita davvero tirata, molto combattuta. Credo di essere andata avanti di un break nel terzo set, o una cosa del genere. Quindi è stata una partita molto equilibrata e se dovesse essere lei, sono super entusiasta. Adoro le rivincite e penso che sia il momento giusto per prenderne una”

D: Dove pensi che si siederanno i tuoi agenti? Condividete gli stessi agenti, giusto?

SABALENKA: “Sì, stavo proprio chiedendo, perché sono una coppia, marito e moglie. Quindi stavo pensando se, sai… No, ovviamente non si siederanno a guardare la partita”

D: Se giochi contro Amanda, cosa ti è rimasto impresso dall’ultima volta che vi siete incontrate, che non è stata molto tempo fa? Quale pensi sarà la chiave per te?

SABALENKA: “Penso che dovrò fidarmi di me stessa e andare a prendermi i miei colpi. Ho avuto la sensazione, in quella partita a Wimbledon, di dubitare molto delle mie scelte e quello è stato il motivo principale che ha portato a tanti errori non forzati. Le ho dato molte opportunità e, ovviamente, lei ha giocato un tennis incredibile, ma sento di aver avuto le mie occasioni. Non le ho sfruttate e penso che la chiave per me sarà semplicemente andare in campo, lottare, ma fidarmi delle mie decisioni e andare a prendermi i miei colpi”