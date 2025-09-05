US Open: Swiatek rivela un problema fisico patito durante il torneo

La sconfitta patita dalla polacca Iga Swiatek nei quarti di finale dello US Open è stata una sorpresa per molti, per lei in primis, sicuramente meno per Anisimova. La stessa che un paio di mesi fa aveva demolito in finale a Wimbledon con un doppio bagel. La delusione della tennista numero due del ranking si è manifestata anche in conferenza stampa, dove è stata protagonista di un battibecco con un giornalista che le ha chiesto se non fosse il caso di prendersi una pausa dopo le fatiche accumulate negli ultimi mesi.

Ma dietro alla sconfitta, e al suo nervosismo davanti ai microfoni, si nasconde dell’altro: un presunto infortunio. Il medico della polacca, Mateusz Dawidziuk, ha parlato della questione ai microfoni di Radio ZET. Attraverso la responsabile PR della tennista, Daria Sulgostowska, Dawidziuk ha affermato quanto segue: “Iga ha sofferto praticamente dall’inizio del torneo di alterazioni da sovraccarico al piede, che le hanno reso difficile giocare e muoversi in campo, e che hanno anche causato la cancellazione di alcuni allenamenti”.

Prosegue Dawidziuk: “Al ritorno in Polonia verranno effettuati ulteriori accertamenti e Iga sarà seguita da specialisti. L’estate è stata molto intensa: Iga ha disputato moltissimi incontri, in più ci sono state le condizioni meteorologiche variabili a Cincinnati, quindi ora ha bisogno di riposare”.

Inizialmente Swiatek non aveva menzionato pubblicamente i suoi problemi. Solo in un secondo momento, dopo la sconfitta nei quarti di finale contro Amanda Anisimova, ne ha fatto cenno. “Giocare le partite senza allenarsi nei giorni liberi, gestire i problemi al piede, affrontare tante difficoltà... siamo arrivate ai quarti di finale con tante cose sulle spalle, e sono molto orgogliosa di ciò che sono riuscita a fare in queste circostanze”

– ha scritto la polacca su Instagram.

Adesso per Iga si prospettano una quindicina di giorni di riposo per rimettersi in forma. Il prossimo appuntamento in agenda per la sei volte campionessa major sarà Seul, in programma il prossimo 15 settembre.

Iga Swiatek reagisce alla sconfitta inaspettata contro Amanda Anisimova

Circa 53 giorni fa, aveva spazzato via l’americana di 24 anni in appena 57 minuti nella finale di Wimbledon sull’erba. Senza darle neanche il tempo di respirare, la polacca l’aveva battuta con un doppio 6-0. Ma nello sport, non tutte le storie finiscono allo stesso modo. E questo è stato evidente nel loro secondo incontro di mercoledì, stavolta sul cemento.

Anisimova è sembrata semplicemente ingiocabile per Swiatek. Probabilmente anche la campionessa dei sei Slam lo ha realizzato. “Credo di non aver servito bene durante tutto il torneo, ma penso che, dato che (Anisimova) rispondeva così bene, la differenza si sia vista ancora di più,” ha ammesso in conferenza stampa. “So di non poter vincere una partita giocando così, servendo così, e con Amanda così aggressiva in risposta. Quindi lo capisco.”

Ma c’era qualcosa che avrebbe potuto fare per evitare la sconfitta? Probabilmente no. “Devo lasciar andare e concentrarmi sul prossimo match,” ha concluso. Sarà interessante vedere come l’ex numero uno del mondo riuscirà a risollevarsi. Nel frattempo, i suoi tifosi più fedeli sperano che possa riprendersi presto dal problema al piede e tornare in campo. Quanto ci vorrà? Solo il tempo potrà dirlo.