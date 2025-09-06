Video

Djokovic si ritiri

Netta vittoria dello spagnolo. Ma Djokovic non è più competitivo per vincere un 25° Slam. E non è Connors che si accontenterebbe di giocare altre semifinali Slam. Non ha senso cercare di staccare Margaret Court

By Redazione


📣 Guarda il torneo US Open in streaming su NOW! 

Tabelloni ATP / WTA | RASSEGNA STAMPA FREE | ⚠️ Iscriviti alla newsletter

✍️ PUOI COMMENTARE GLI ARTICOLI SCORRENDO LA PAGINA DOPO I BANNER

Grazie per la comprensione, la pubblicità ci aiuta a sopravvivere ⤵️
TAGGED:
Leave a comment

Ultimi articoli

Alcaraz sale sul ring e stende Djokovic (Azzolini). Carlos corre (Crivelli). Sabalenka-Anisimova, New York per la rivincita (Sepe). Alcaraz spietato a New York, vuole tutto. Djokovic si arrende (Calandri, Piccardi). Alcaraz spazza via Djokovic in tre set e raggiunge la finale degli US Open (Martucci)
Rassegna stampa
Sinner partirà favorito contro questo Alcaraz
Video
US Open, Vagnozzi: “Per Sinner solo un fastidio all’addominale. Per domenica saremo pronti”
Interviste
US Open, Auger-Aliassime: “Non ho rimpianti per come ho giocato. Il futuro dirà quanto sono vicino ai primi”
Interviste