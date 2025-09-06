US Open, Day 14 LIVE: back-to-back Sabalenka, Anisimova si arrende in due set

Sabalenka: “So quanto faccia male non vincere una finale”

“Sono senza parole. Congratulazioni ad Amanda per aver raggiunto due finali Slam consecutive. So quanto faccia male non vincere una finale, ma se continui così puoi davvero vincerne uno. Credo che potrai goderti le cose belle anche dopo una sconfitta come questa. Adoro New York e il pubblico, è come se con voi ho costruito un rapporto sempre più saldo. Quando mi sono resa conto che avrei dovuto affrontare una tennista americana, mi sono detta che non era possibile, e poi è successo anche in questa stagione. Al mio team ho fatto passare anche dei brutti momenti, quindi è giusto che li ringrazi. Grazie alla direttrice del torneo per essersi presa cura di noi in questo torneo. Grazie alla mia famiglia, a Max Mirnyi, al mio team. Non mi sono comportata molto bene con voi quando le cose non sono andate per il verso giusto, quindi grazie ancora di più. Oggi ho ricevuto un video dalla scuola tennis in cui ho cominciato a giocare, mi sono un po’ commossa a vedere quelle immagini”.