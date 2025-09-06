US Open, emittenti televisive esortate a censurare le reazioni contro Trump

Sinner-Alcaraz, atto III. La sfida tra il numero 1 e 2 al mondo ormai sta diventando un abitudine. I due disputeranno la terza finale Slam consecutiva l’uno contro l’altro, ma questa volta ci sarà un’eccezione che partirà direttamente dagli spalti. Il presidente americano Donald Trump, a dieci anni di distanza dalla sua ultima apparizione sulle tribune dell’Arthur Ashe Stadium, sarà inquadrato durante la cerimonia di apertura, al momento dell’inno nazionale.

La richiesta di USTA per la protezione del Presidente

Il programma dell’USTA (United States Tennis Association) è quella di mostrare il numero uno degli Stati Uniti durante l’inno nazionale. Si tratta del momento più caotico in assoluto dell’evento, pertanto potrebbe risultare efficace proteggere il presidente da probabili fischi. Ecco una parte del testo mandato dall’USTA alle emittenti degli US Open: “Per quanto riguarda la copertura televisiva, il Presidente sarà mostrato sul World Feed e sull’Ashe Court Feed durante la cerimonia di apertura dell’inno. Chiediamo a tutte le emittenti di astenersi dal mostrare interruzioni o reazioni in risposta alla presenza del Presidente in qualsiasi veste. Inclusa la copertura ENG (Electronic News Gathering)“.

Come riportato da Bounces, lo sponsor anonimo è Rolex, la casa orologiera elvetica che potrebbe cercare di ingraziarsi il Presidente degli Stati Uniti Donald Trump durante la sua visita alla loro lussuosa suite, nella speranza di abbassare gli elevati dazi doganali imposti sulle importazioni della Svizzera. Dieci anni fa, Trump per l’ultima volta apparve agli US Open e venne fischiato.

Tutti gli appassionati del tennis e non solo, non vedono l’ora di poter assister all’ennesimo atto tra i due migliori giocatori al mondo. Come spesso succede però nella cornice newyorkese, questi eventi possono avere un riscontro diverso. E la politica potrebbe immischiarsi in una giornata all’insegna dello sport e dell’unicità.