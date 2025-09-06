US Open, Fritz con la scritta BOSS al contrario: il marchio trasforma l’errore in una trovata virale

Non è stato solo il servizio di Novak Djokovic a mettere in difficoltà Taylor Fritz durante i quarti di finale dello US Open 2025. A fare scalpore, soprattutto sui social, è stato anche un dettaglio curioso dell’outfit dello statunitense: la fascia firmata BOSS indossata… al contrario.

Nel match che ha segnato l’uscita di scena dell’ultimo americano in tabellone maschile, battuto da un Djokovic in grande spolvero, le telecamere e gli utenti dei social non si sono lasciati sfuggire il piccolo “incidente” di stile: il logo del brand era chiaramente rovesciato, trasformando BOSS in un inedito “SSOB“.

Un errore innocuo, certo, ma sufficiente per diventare virale in rete. E se qualcuno si aspettava una reazione stizzita dal colosso della moda, ha sottovalutato la capacità di adattamento del marchio. Invece di ignorare l’accaduto, BOSS ha cavalcato l’onda con una storia Instagram tanto ironica quanto efficace: “Quando le cose si capovolgono… letteralmente. I veri Boss si rialzano. Avanti il prossimo, Taylor! #SSOB”

Fritz, dal canto suo, ha reagito con autoironia, commentando così su X: “Yo, perché nessuno mi ha detto che quella roba era al contrario?“, strappando sorrisi anche tra i tifosi più delusi. L’episodio ha avuto risvolti tutt’altro che negativi per BOSS, che ha trasformato un errore di immagine in un’occasione pubblicitaria virale. Il californiano, che ha firmato un accordo di otto anni con l’azienda nel marzo 2024, è tenuto a indossare abbigliamento firmato sia in campo che durante gli eventi ufficiali. Ma stavolta, la vera “mossa da boss” è stata proprio quella di sdrammatizzare.

Un piccolo scivolone di stile che non cambia la sostanza: Fritz si è fermato ancora una volta contro Djokovic. Ma almeno, tra i ricordi dello US Open 2025, Taylor potrà dire di aver lasciato il segno. Anche se… al contrario.