Coppa Davis: Auger-Aliassime dà forfait per la sfida contro Israele

Era nell’aria e ora è ufficiale: Felix Auger-Aliassime non prenderà parte alla sfida di Coppa Davis contro Israele. Il tie del World Group I tra le due nazionali si svolgerà ad Halifax, in Inghilterra, nelle giornate di venerdì 12 e sabato 13 settembre su campi indoor in cemento. Il 25enne canadese, impegnato sino al 5 settembre in quel di New York – dove ha raggiunto la semifinale allo US Open, persa in quattro set contro Jannik Sinner – ha però fatto sapere che non ci sarà. Oltre alle motivazioni scritte nel comunicato qui sotto, questa scelta di Aliassime può essere anche dettata dal fatto che nel giro di pochi giorni si sposerà a Marrakech con la sua attuale fidanzata Nina Ghaibi.

“Vorrei ringraziare i tifosi per tutto il loro supporto in queste ultime due settimane. Soprattutto quello da casa mia, in Canada. È stata un’estate lunga e dura, sia fisicamente che mentalmente. Ora è tempo per me di riposarmi e riprendermi, e questo è il motivo del perché non farò parte della squadra di Coppa Davis che giocherà ad Halifax la prossima settimana. Auguro ai ragazzi tutto il meglio. Avranno il mio supporto e conserverò sempre nel cuore quei momenti trascorsi a giocare per il mio Paese e in Coppa Davis. Sono sicuro che vivremo molti altri bei momenti in futuro e non vedo l’ora di tornare in squadra. Ai tifosi, grazie per il supporto verso il tennis canadese. Ci vediamo sui campi molto presto”.

Non è ancora dato sapere se il capitano Frank Dancevic convocherà un altro giocatore che sostituirà Aliassime. Al momento la squadra canadese comprende Gabriel Diallo, Liam Draxl, Alexis Galarneau e Cleeve Harper. L’Israele, invece, schiererà Orel Kimhi, Daniel Cukierman, Ofek Shimanov, Jordan Hasson e Roy Stepanov.