US Open junior, Vandromme fa piazza pulita e vince il primo Slam: “Mi piace lo stile di Sabalenka”

Se il titolo del singolare maschile juniores dello US Open è finito nelle mani del bulgaro Ivan Ivanov, ad alzare al cielo la coppa nel singolare femminile juniores è stata Jeline Vandromme. La diciassettenne belga ha sbaragliato la concorrenza a Flushing Meadows, strappando il sigillo senza perdere alcun set. Nel suo percorso ha lasciato cinque game sia alla seconda che alla terza testa di serie del torneo, Hannah Klugman e Kristina Penickova, ed è così riuscita ad accaparrarsi il primo titolo Slam juniores sconfiggendo in finale la svedese Lea Nillson – di sette mesi più piccola – per 7-6(2) 6-2.

Nel primo set Vandromme, 14^ forza del seeding, è stata capace di recuperare uno svantaggio di 2-4 e, una volta giunte al tie-break, ha conquistato sette punti consecutivi dopo che aveva perso i primi due. La seconda frazione è invece filata via liscia e la belga ha così concluso il suo ultimo torneo juniores nel migliore dei modi. Lei che in passato non si era mai spinta oltre i quarti di finale in uno Slam juniores (tre volte tra le migliori otto di un Major prima di questo US Open). Poco dopo è tornata in campo anche nella finale di doppio. Ma questa volta l’esito non è stato ugualmente positivo e in coppia con la lituana Laima Vladson si è arresa facilmente alle ceche Alena Kovackova e Jana Kovackova (quest’ultima classe 2010!).

I numeri di Jeline Vandromme

La testa di serie numero 14 in singolare, però, non dice tutto. In passato la giovane tennista belga ha ricoperto la quarta posizione nel ranking juniores, anche se negli ultimi appuntamenti Slam non aveva ottenuto grandi soddisfazioni. Era stata infatti eliminata all’esordio sia al Roland Garros che a Wimbledon. Poi, tutt’un tratto, il boom. Dalla fine di luglio ha messo in fila uno dietro l’altro due titoli W15 e un W35 prima di arrivare a New York, dove ha poi dominato senza troppe fatiche tutte le sue avversarie. La sua striscia consecutiva di successi arriva dunque a quota 21, con gli ultimi 16 intascati senza perdere set.

E pensare che da piccola il tennis, iniziato a praticare all’età di cinque anni, non era tra le attività che amava maggiormente svolgere. “Non le piaceva poi così tanto, abbiamo dovuto motivarla”, ha fatto sapere di recente sua madre Blondeel in un’intervista al sito ufficiale dell’ITF. “Ma abbiamo capito subito che aveva talento”. “Mi piace molto lo stile di gioco di Sabalenka, la sua passione e la sua grinta”, ha affermato Jeline. “E anche Swiatek, con il suo gioco di gambe e la sua bravura su tutte le superfici”.

Piano piano, con il tempo, Vandromme ha cominciato ad amare il tennis. Ma fino a due anni fa era la musica, e nello specifico il pianoforte, che la teneva più impegnata, dato il suo percorso di studi al conservatorio di Bruges. “Bisogna essere disciplinati in entrambe le cose e allenarsi molto, ogni giorno. Non so con certezza se il pianoforte aiuti a giocare a tennis, ma adoro ‘suonare’ entrambi gli sport”. E, almeno per quanto riguarda il tennis, sappiamo ci stia riuscendo a regola d’arte. Attuale numero 495 al mondo, la giovane belga ha vinto sino ad ora 4 titoli internazionali e adesso anche uno Slam juniores. “Ero un po’ nervosa prima del match, ma credo di aver gestito bene la situazione”, ha ammesso in conferenza stampa dopo la finale. “Vincere questo torneo è incredibile. Sono orgogliosa di ciò che ho fatto”.