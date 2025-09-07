US Open, pronostici: Sinner leggermente favorito. Ma Alcaraz sa come batterlo

Poche ore e le somme saranno tirate. L’ultimo verdetto che manca all’appello sta per essere emanato. Non è solo la finale preventivata, ma anche quella auspicata da tutti. Jannik Sinner e Carlos Alcaraz, numeri 1 e 2 del mondo che hanno fatto il vuoto alle loro spalle, si giocano il titolo dello US Open e la vetta del ranking. Tutto in una notte. L’azzurro è il campione in carica ed è alla quarta finale Slam del 2025, la quinta consecutiva. Lo spagnolo, invece, vuole chiudere il cerchio aperto a New York nel 2022 quando, portando a casa il primo dei cinque Major della sua carriera, era diventato il più giovane numero 1 della storia del tennis.

I bookmakers suggeriscono che il favore dei pronostici è dalla parte di Sinner, seppur leggermente, con quote che oscillano tra il 1.75 e l’1.80. Alcaraz insegue a stretto giro ed è dato a 2.10. A fare la differenza è senz’altro la superficie. Il cemento è l’elemento di Jannik, dove riesce a esprimere al massimo la sua potenza e il suo tennis. Carlos, che ha vinto il suo primo Slam proprio sul veloce, ha tuttavia dimostrato grandi miglioramenti rispetto al 2024, quando aveva colto appena una manciata di punti durante la campagna americana, e rispetto all’inizio della stagione. Il fuoriclasse di Murcia è all’ottava finale consecutiva, segno di una sopraggiunta continuità, una delle pecche da sempre riconosciutagli.

Pure i precedenti indirizzano il match verso un risultato tirato, potenzialmente in bilico fino alla fine e che potrebbe essere deciso da pochi punti. Alcaraz conduce 10 a 5 – contando anche il Challenger di Alicante, pomo della discordia al momento di redigere i testa a testa. Limitando il campo di analisi al solo cemento, lo spagnolo rimane in vantaggio per 6-2.

Il dominio di Jannik sulle superfici rapide è ormai acclarato, ma il numero 2 del mondo è l’unico giocatore ad averlo sconfitto sul duro, insieme a Andrey Rublev, da gennaio 2024. Nei Major la striscia di vittorie sul cemento è ancora aperta e segna 27 successi consecutivi.

I pronostici di Ubitennis

Di seguito un riassunto schematico tramite tabella delle quote di Goldbet, Lottomatica e Bet365 sulla finale dello US Open.