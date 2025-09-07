US Open, Sabalenka: “Meritavo di vincere un titolo Slam in questa stagione”

New York è ancora sua. Aryna Sabalenka dopo essersi fermata a un passo dal titolo nelle due finali Slam giocate in stagione a Melbourne, sconfitta da Keys, e a Parigi, sconfitta da Gauff, riesce ad ottenere un titolo del Grande Slam in questo 2025 sconfiggendo in due set la statunitense Amanda Anisimova, confermando quanto fatto a Flushing Meadows 12 mesi prima. In conferenza stampa la tennista bielorussa si è concentrata molto sul fattore mentale dopo le due finali perse, parlando del suo percorso a livello caratteriale e dell’importanza della salute mentale. Vediamo i principali passaggi

MODERATORE: Prima di tutto, congratulazioni. Magnifico torneo. Ottimo lavoro. La prima domanda ci arriva da una corrispondente molto speciale che rappresenta il Chiosco di Limonata dello US Open. Emery ha la prima domanda.

DOMANDA: Ciao, Aryna. Congratulazioni. Come ci si sente a vincere di nuovo lo US Open?

ARYNA SABALENKA: “Beh, sei troppo piccola adesso per dirti come mi sento, ma, sai, è una sensazione incredibile. Ho avuto delle lezioni molto dure all’inizio di questa stagione. Ho perso un paio di finali del Grande Slam, e vincere questo titolo significa molto, difenderlo. Non posso, sai, spiegarti le sensazioni. Spero… giochi a tennis?”

EMERY: “Sì“

ARYNA SABALENKA: “Un giorno le sentirai anche tu queste emozioni. Mi capirai. Sì, sono senza parole in questo momento“

DOMANDA: Hai menzionato in campo e di nuovo proprio adesso l’idea di queste lezioni dai tuoi precedenti tornei del Grande Slam. Prima di tutto, potresti dirci qualcosa in più a riguardo? Quali sono state le lezioni? Tendi a essere una persona che vuole dimenticare una delusione o pensi a cosa l’ha causata e cerchi di capire come vincere la prossima volta?

ARYNA SABALENKA: “Dopo l’Australian Open, ho pensato che la cosa giusta sarebbe stata dimenticare e andare avanti, ma poi la stessa cosa è successa al Roland Garros. Quindi, dopo il Roland Garros, ho capito che forse era il momento per me di sedermi e riguardare quelle finali e magari imparare qualcosa, perché non volevo che succedesse ancora, ancora e ancora. Così ero a Mykonos, leggevo il mio libro, mi godevo il panorama (ridendo), e pensavo semplicemente: perché ho lasciato che le mie emozioni prendessero il controllo su di me in quelle due finali? Mi è sembrato di pensare che, okay, se sono arrivata in finale, significa che vincerò e in un certo senso non mi aspettavo che le giocatrici scendessero in campo e lottassero. Pensavo che tutto sarebbe andato facilmente per il mio verso, il che era una mentalità completamente sbagliata. Prima di questa finale ho deciso che avrei controllato le mie emozioni. Non avrei permesso loro di prendere il controllo su di me, e non importa cosa sarebbe successo nella partita, se mi avesse fatto un contro-break o se avesse giocato un tennis incredibile. Certo, è una finale, e lei avrebbe lottato, specialmente dopo la finale di Wimbledon, sapevo che le sarebbe piaciuto ottenere un risultato migliore. La mia mentalità era semplicemente scendere in campo, lottare per ogni punto. Indipendentemente dalla situazione. Concentrarmi solo su me stessa e sulle cose che dovevo fare per vincere la partita. Penso che da quello che ho capito oggi, la lezione è stata appresa. Spero davvero che non succederà mai più. Se dovessi giocare un’altra finale, spero di essere maggiormente in controllo”

DOMANDA: Quando hai vinto la partita, sul match point ti sei messa in ginocchio sulla linea di fondo. Avevi già vinto tre titoli del Grande Slam, ma questa vittoria è stata diversa?

ARYNA SABALENKA: “Penso che a causa delle finali all’inizio di questa stagione, questa vittoria sia stata diversa. Mi è sembrato di aver dovuto superare molti ostacoli per ottenerla. Sapevo che, per il duro lavoro che abbiamo fatto, meritavo di avere un titolo del Grande Slam in questa stagione. Quindi quando mi sono inginocchiata, è stata una vera e propria emozione, perché significava molto difendere questo titolo e portare in campo un tennis così di livello. Lottare ed essere in grado di gestire le mie emozioni nel modo in cui l’ho fatto in questa finale, significa molto. Sono super orgogliosa di me stessa in questo momento“

DOMANDA: Quando lei è rientrata sul 5-5 e il modo in cui ha reagito il pubblico, mi chiedo se sia stata una sfida a quella forza mentale di cui hai parlato?

ARYNA SABALENKA: “In questa partita, nel primo set quando mi ha fatto il contro-break, e poi alla fine del secondo set quando mi ha fatto il contro-break, ci sono stati due momenti in cui sono stata davvero vicina a perdere il controllo, ma in quel momento mi sono detta: “No, non succederà. Va assolutamente bene”. E questo è ciò che ti aspetti in una finale, che la giocatrice combatterà e farà del suo meglio per vincere. Quindi stavo solo cercando di concentrarmi un passo alla volta”

DOMANDA: Voglio chiederti, hai giocato molto in difesa in molti punti oggi, e Amanda stava dettando il ritmo in molti scambi. Ha avuto più vincenti che errori non forzati rispetto a te, il che non è usuale per te. Di solito sei molto più dominante. Quanto è stato facile per te rispondere a quel tipo di gioco? E sono anche curioso di sapere quanto Champagne hai già bevuto oggi?

ARYNA SABALENKA: “In realtà, non ne ho bevuto molto. L’abbiamo solo, come si dice, spruzzato. In realtà (bevendo un sorso), cin cin, ragazzi. Beh, non riesco a essere seria in questo momento. Ma prima dell’inizio di questa partita, sapevo cosa aspettarmi. È una giocatrice aggressiva. Gioca un tennis molto aggressivo, e penso che a Wimbledon ho pensato troppo. Dubitavo delle mie decisioni, bloccavo molto i miei colpi, e facevo molti errori. Se non facevo un errore, rallentavo la velocità, e poi lei si faceva avanti e trovava il vincente. Quindi, entrando in questa partita, sapevo che sarebbe stato un gioco molto veloce, molto aggressivo. Ho cercato di mantenere quella velocità, quella pressione su di lei e vedere come avrebbe potuto gestirla”

DOMANDA: Hai parlato in passato di tuo padre e dell’importanza di mettere il nome della tua famiglia sui più grandi trofei dello sport. Proprio in questo senso, cosa si prova ad averne un altro?

ARYNA SABALENKA: “Significa molto. Sai, quando è morto, ero molto depressa. È stato un momento difficile per me, per la mia famiglia. Ma in quel momento, ho deciso di prenderlo come una motivazione, per mettere il nome della nostra famiglia nella storia. Voglio credere, e penso di sentire la sua protezione dall’alto, e so che è diventato la mia forza. Quindi significa molto“

DOMANDA: Ho capito che in passato, quando avevi problemi, all’inizio lavoravi con una terapista o una mental coach, qualcosa del genere. Ma poi hai detto, no, voglio risolverlo o lo risolverò da sola. Ora hai superato tutto questo con le lezioni che hai imparato dalle tue battute d’arresto. Il trionfo nel lato mentale del gioco, è in qualche modo ancora più soddisfacente che capire come migliorare i propri colpi.

ARYNA SABALENKA: “La salute mentale è molto importante, e ho lavorato con una psicologa per quattro o cinque anni, e lei mi ha aiutato molto all’inizio, specialmente a capire che tutto è possibile finché ci metti il lavoro e dedichi il tuo tempo e la tua vita al tuo sogno. Mi ha aiutato molto. Ma poi a un certo punto ho capito che facevo troppo affidamento su di lei. Pensavo che lei doveva sistemare tutto, lei doveva darmi una risposta. Così non mi stavo davvero assumendo la responsabilità delle mie azioni. Facevo lo stesso errore ancora e ancora, e mi arrabbiavo perché non mi stava aiutando. A un certo punto ho deciso: “Okay, devo assumermi la responsabilità, e devo risolverlo da sola, pensando, analizzando e capendo me stessa meglio”. Penso che in realtà abbia funzionato molto bene. Penso che sia stata la mossa giusta per me. Ma non si sa mai. Forse un giorno sentirò che avrò bisogno di qualcuno con cui parlare, avrò bisogno di qualcuno con cui condividere, avrò bisogno dell’aiuto di qualcuno. Ma in quel momento sono stata davvero orgogliosa di me stessa per essermi assunta la responsabilità delle mie azioni, e questo mi ha davvero aiutato a capire me stessa e perché reagisco in un modo specifico. Solo per capire me stessa meglio. Penso che sia stata una mossa importante, ed è per questo che ora, sotto pressione, sono in grado di gestire le mie emozioni molto meglio perché ho una migliore comprensione di chi sono”

DOMANDA: Quando hai sbagliato quello smash, ti sei girata e hai fatto un respiro. È uno dei due momenti che hai menzionato in cui hai quasi perso il controllo?

ARYNA SABALENKA: “Sì, quello è stato il momento, perché mentre giocavo quello smash, ho lasciato che il dubbio entrasse nella mia testa. Ero un po’ come… prima di tutto, sono rimasta sorpresa che lei l’abbia raggiunta, che sia arrivata a quel colpo. Ho visto che si era fermata, ma poi era lì, e non me l’aspettavo. Per qualche motivo ho avuto il dubbio su dove avrei dovuto giocare il colpo, ero davvero vicina a perdere il controllo, perché non puoi fare questo tipo di errori nei punti importanti, a volte può rivelarsi cruciale. Quindi quello è stato il momento, ma poi, sì, mi sono girata e ho fatto un respiro profondo, e ho pensato: “Okay, succede. È nel passato. Concentriamoci sul prossimo”. E poi mi ha fatto il contro-break (ridendo). Ho pensato: “Okay, devo resettare il tutto” (ridendo). Il pubblico era entusiasta per lei, ma poi ho pensato: “Okay, ha giocato un tennis incredibile. Ha raggiunto la palla. Ha giocato alla grande per i fan. Ora devo concentrarmi sulla sua risposta, sul suo servizio”. Non ha funzionato bene (ridendo). Ma poi mi sono davvero concentrata sul mio servizio. Sapevo che dovevo tenere il mio servizio e fare del mio meglio nel tie-break”